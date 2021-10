L’Oréal cresce 24,4% no setor de dermocosméticos, diz diretora

A pandemia não só criou novos hábitos de cuidados, mas fez com que os grandes líderes reforçassem o trabalho humanizado das equipes e que reinventassem seus modelos de negócios. A Roberta Sant’Anna diretora da L’Oréal Cosmética Ativa, divisão responsável pelas marcas La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals, CeraVe e Dermaclub, em entrevista à Bússola contou os desafios enfrentados pós covid-19, as estratégias digitais adotadas pelas marcas, como tem estruturado o trabalho de inclusão e diversidade nas equipes, e os fatores decisivos para o crescimento de 24,4% da divisão.

Roberta, que é movida pela visão de que “a saúde é o futuro da beleza”, traz em seu DNA a conquista por resultados, desenvolvimento de negócios e acredita em uma liderança humanizada. Além disso, apresentou importantes projetos, como por exemplo, a campanha #MuitoMaisdoQuePele, de La Roche-Posay, que visa dar voz às pessoas que sofrem com problemas de pele, seus estigmas, impactos físicos e mentais. A diretora afirmou que tem como propósito democratizar o acesso à Dermatologia no país através do protagonismo social.

Bússola: Atualmente o Brasil é o quarto maior mercado de beleza do mundo e o setor de dermocosméticos teve crescimento acima de 18% no primeiro semestre deste ano. Como a divisão se saiu durante o período?

Roberta Sant’Anna: Diante de uma nova realidade, os efeitos do estresse ficaram ainda mais evidentes. Questões como queda de cabelo, maskne (acne causada pelo uso de máscaras), aumento da oleosidade da pele, maiores crises de dermatites, dentre outras, impactaram muito a qualidade de vida da população. Não por acaso, no primeiro ano de pandemia, nossas categorias antirrugas, acne, hidratação e capilar ganharam mais importância com os novos hábitos, sendo responsáveis por 93% do crescimento do mercado dermo em 2020. Com as ondas de isolamento social, houve também uma mudança no ambiente de consumo, que impactou em uma aceleração do triplo dígito do e-commerce na L’Oréal.

E ao longo da pandemia vemos um movimento de “volta ao normal”, com uma nova aceleração das lojas físicas e uma reaceleração da categoria de proteção solar.

Bússola: Como as marcas da divisão estão endereçando temas como diversidade e inclusão?

Nossa estratégia global de diversidade atua em três frentes: gênero e LGBTQIA+; origem étnica e social e pessoas com deficiência.Um dos grandes exemplos é a campanha #MuitoMaisdoQuePele, de La Roche-Posa, lançamos um manifesto e um filme estrelado por pessoas reais, com questões de pele reais, além de também criarmos um squad repleto de formadoras de opinião, de diferentes idades, tons de pele e regiões do Brasil.

Bússola: Dados mostram que no Brasil, apenas 6% da população vai com frequência ao Dermatologista. Como detentora de marcas de dermocosméticos, como driblam esse número?

Roberta Sant’Anna: O nosso objetivo é contribuir para uma maior conscientização, em massa, oferecendo recursos que permitam ampliar o alcance médico, promovendo maior qualidade de vida às pessoas através de nossas iniciativas. Somos os maiores parceiros da dermatologia em todo o mundo. Minha ambição é democratizar o acesso à dermatologia no Brasil e, através do nosso protagonismo social, transformar ainda mais vidas por meio de projetos robustos, como o próprio Tour de Combate ao Câncer da Pele, da La Roche-Posay. Esse projeto é realizado em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia e somente na última década, foi responsável pelo atendimento de 22.494 pessoas, com 2.106 diagnósticos oficiais de câncer da pele, num total de 22 estados e mais de 70 cidades atendidas.

Bússola: Como a divisão trabalha no digital?

Roberta Sant’Anna: A nossa ambição é ser uma beauty tech, esse ano, focamos ainda mais na experiência online através do DermaClub — clube de vantagens gratuito das marcas da divisão. Nós desenvolvemos um canal de atendimento especializado através do WhatsApp e também o DermaCode, plataforma tecnológica que faz uma primeira análise da pele a partir de uma selfie tirada pela câmera do celular, reforçando a importância da consulta ao dermatologista para uma rotina de cuidados ainda mais completa.

Implementamos a omnicanalidade e o nosso objetivo é facilitar a jornada do consumidor onde possa escolher qual ambiente, online ou físico, o que o deixa mais confortável para a realização da compra.

Bússola: Nesse primeiro semestre na cadeira de diretora, o que conseguiu promover em relação à liderança feminina?

Roberta Sant’Anna: Neste ano, trouxemos uma parceria inédita com o Todas Group, a plataforma digital de impulso profissional feminino que conta com mais de 20 mil mulheres, e, tive a honra de ser a primeira liderança executiva do país a compartilhar conhecimento através da plataforma.

Bússola: Vivemos o maior período de burnout de todos os tempos, o home office e a pandemia aceleram esse processo dentro das companhias. Quais foram as medidas adotadas?

Roberta Sant’Anna: Implementamos um programa de wellbeing inédito, focado no bem-estar físico e emocional para os mais de 600 colaboradores da nossa divisão, liderei pessoalmente uma agenda de priorização das demandas, trazendo maior flexibilidade para carga horária do time, algo essencial para ajustar as diferentes rotinas adotadas nesse período. E diariamente, antes das 9h, horário de almoço e após às 18h, todas as agendas são bloqueadas para evitar reuniões. Às sextas-feiras, implementamos a “short Friday”, nossos colaboradores encerram o expediente às 15h.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também