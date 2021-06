L’Oréal Brasil, Ambev e Iguatemi recebem prêmio por equidade de gênero

Por Bússola

Ainda há um longo caminho a seguir quando se fala em equidade de gênero dentro das organizações, mas iniciativas como o Prêmio WEPs, que reconheceu mais de 70 empresas como L'Oréal Brasil, Ambev e Iguatemi, mostram que estamos no rumo certo.

Guiada pelos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, na sigla em inglês de Women’s Empowerment Principles), a premiação está em sua quarta edição e é realizada pelo programa Ganha-Ganha, com reconhecimento pelo Pacto Global da ONU e pela ONU Mulheres.

Na edição deste ano, houve 159 empresas inscritas, 114 finalistas e 73 troféus entregues, além de 23 menções honrosas. O intuito é que cada vez mais organizações participem e sejam premiadas. Em 2014, eram 55 empresas signatárias do WEPs, neste ano foram quase 600.

Uma das vencedoras da categoria ouro entre empresas de grande porte foi a L'Oréal Brasil, que dividiu a premiação com outras 15 empresas, como Sabin Medicina Diagnóstica e Accenture.

A Ambev, vencedora na categoria prata também entre empresas de grande porte, foi mencionada como uma das companhias a possuir o selo WOB, pela presença feminina em seu conselho de administração. Desde março, dois novos membros do conselho administrativo da companhia são mulheres. Compõe o conselho, com 11 representantes ao todo, Lia Machado de Matos, PhD pelo MIT e executiva da Stone, e Claudia Quintella Woods, CEO da Uber no Brasil. Tanto o Prêmio WEPs quanto a certificação do WOB são iniciativas apoiadas pela ONU Mulheres no Brasil.

Para Vivian Broge, Diretora de Recursos Humanos da Iguatemi, fomentar a presença e a liderança feminina faz parte do dia a dia da companhia. "Receber esse prêmio é um orgulho para nós. Um reconhecimento de que estamos no caminho certo com nossas boas práticas de diversidade e de equidade de gênero. Nosso objetivo é continuar essa jornada, buscando ser cada vez mais referência no tema para impactar outras empresas e a comunidade”. A empresa ganhou um dos prêmios na categoria bronze entre empresas de grande porte.

WEPs

Os Princípios de Empoderamento das Mulheres dão origem a uma plataforma norteadora para que empresas possam avançar em seu compromisso pela equidade de gênero no ambiente de trabalho, na cadeia de valor e nas comunidades com as quais se relacionam.

Os WEPs contemplam as dimensões de igualdade de gênero da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e incluem entre outros direcionamentos: salário igual para trabalho de igual valor, práticas de cadeia de fornecimento que respondem ao gênero e tolerância zero contra o assédio sexual no local de trabalho.

