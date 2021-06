Lojistas recebem cashback de Nuvemshop e Kangu durante Dia dos Namorados

Por Bússola

A Nuvemshop, plataforma de e-commerce líder na América Latina, e a Kangu, rede colaborativa e tecnológica de logística, iniciaram uma campanha que oferece cashback para lojistas que usarem suas plataformas durante o período de vendas do Dia dos Namorados.

Entre hoje e 13 de junho, os empreendedores receberão de volta 10% do valor gasto com o frete e poderão reutilizar a diferença nas próximas vendas. Comemorado em 12 de junho, o Dia dos Namorados é uma das datas que mais movimentam o mercado brasileiro.

No ano passado, o varejo digital bateu a marca de 6,45 bilhões de reais, valor 115,8% maior do que o registrado em 2019, de acordo com o levantamento da Compre&Confie, empresa de inteligência focada em e-commerce. Pelo segundo ano consecutivo, diante do cenário de pandemia e da necessidade de isolamento social, as comemorações tendem a movimentar as vendas online.

“Assim como a Nuvemshop, a Kangu também tem a missão de apoiar as PMEs para alavancar seus negócios. E essa ação vai colaborar ainda mais para impulsionar as vendas de nossos lojistas nessa data, que é a segunda mais movimentada para o e-commerce no Brasil”, afirma Alejandro Vázquez, cofundador e Chief Commercial Officer (CCO) da Nuvemshop.

Com custos reduzidos e ampliação das opções logísticas, o lojista poderá tornar seus produtos mais competitivos. Além disso, o comerciante ganha mais margem para oferecer frete grátis, um grande chamariz no e-commerce.

De acordo com Marcelo Guarnieri, CEO e fundador da Kangu, a expectativa da empresa é atender uma demanda de aproximadamente 2 milhões de pedidos nos próximos dias. “Nascemos com um objetivo principal: pensar a logística de forma diferente. Somos um novo jeito de enviar mercadorias para todo o Brasil. E a partir de modelos de envios mais baratos, sustentáveis e com mais conveniência para todos, queremos, também, ajudar a tornar os e-commerces mais rentáveis”, diz.

