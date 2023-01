Logtech RoutEasy se junta à nstech

Por Bússola

Com um faturamento recorrente anual de R$ 650 milhões, a nstech, ecossistema conectado de tecnologia para logística e mobilidade, anuncia a chegada da RoutEasy, startup que oferece soluções 360° de logística para grandes marcas como DHL, Rodonaves, Shopee e Magalu. A logtech que, por meio de software próprio utiliza inteligência artificial, algoritmo e programação para atribuir excelência operacional aos seus mais de 300 clientes, chega para ampliar o leque de serviços da nstech com suas soluções focadas em planejamento otimizado de rotas, torre de controle e automatização de fluxos operacionais de e-commerces, operadores logísticos, indústrias e serviços.

“A parceria com a RoutEasy chega para acelerar nosso crescimento e, agora como nstech, ampliar nosso marketshare e ajudar nosso ecossistema na construção de uma plataforma completa e mais robusta para gestão de embarcadores e transportadoras. Com crescimento sustentável, equipe e produtos com grande experiência no mercado, estamos consolidando nossa presença em roteirização e reforçando nossa estratégia de crescimento", afirma Rogério Andrade, head da Unidade de Negócios TMS.

A atuação da RoutEasy se manterá dentro de seus três módulos: otimização, gestão, e orquestração por meio da operação de stand-alone. Isso significa que a marca será operacionalmente independente e poderá seguir com sua presença no mercado. “A junção da RoutEasy à nstech representa uma continuidade da nossa atuação na transformação digital da logística”, diz Caio Reina, CEO e fundador da startup.

Criada em 2016, a RoutEasy é fruto do projeto de mestrado em engenharia de transportes na Poli USP do CEO e fundador, Caio Reina. No último ano teve um crescimento de 216% em seu faturamento se comparado a 2020, além disso, sua demanda por serviços saltou 54% de 2020 para 2021 o que possibilitou o aporte de R$ 5,8 milhões em agosto de 2021. Em abril de 2022, a startup continuou inovando no setor lançando o Maestro, seu módulo de orquestração que otimiza os processos de last mile para possibilitar same day delivery aos consumidores.

Para a nstech, essa parceria representa um passo importante para o fortalecimento de sua nova plataforma como a mais completa e eficiente para o setor. “A falta de integração no nosso setor reflete diretamente na agilidade dos processos. Hoje para resolver uma dor é preciso falar com diferentes empresas tornando-se uma atividade extremamente burocrática, além de custosa. Com a RoutEasy, vamos reforçar ainda mais nosso objetivo de oferecer tecnologias que tornam a cadeia logística mais competitiva”, declara Vasco Oliveira, CEO e fundador da nstech.

Em crescimento acelerado, a companhia atingiu um crescimento de quase 100% em relação a 2021, com mais de 100 milhões de entregas que passaram pelo ecossistema. Além disso, mais de R$ 1,3 trilhão em valor de carga foi monitorada por ano e a companhia chegou a mais de R$ 12,1 trilhões em valor de cargas averbadas. Hoje, a nstech conta com o maior banco de dados do país, com mais de 2 milhões de motoristas cadastrados.

