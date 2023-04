Livelo alcança lucro líquido recorde de R$ 846 milhões em 2022

Por Bússola

A Livelo se consolidou como o maior programa de recompensas do país alcançando lucro líquido de R$ 846,1 milhões e faturamento de R$ 4,8 bilhões, aumentos de 84% e 44%, respectivamente, em comparação com 2021. A base de clientes chegou a 41 milhões, 11% maior.

Para chegar a esses indicadores, a Livelo incentivou o engajamento dos consumidores ao oferecer produtos que a colocam cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. A Livelo firmou parceria com mais de 60 marcas, nas quais os clientes acumulam pontos comprando. Dentre elas, Decolar, Azul Viagens, Petlove e Morana. Também ampliou sua carteira de clientes do mercado financeiro, com parceiros como C6 Bank, Nomad e N26. Em 2022, o programa de recompensas lançou sua plataforma de marketplace, batizada de Shopping Livelo. Isso possibilitou aos clientes juntar pontos com compras online por meio de uma experiência fluida e que ampliou a posição da empresa no varejo.

Uma ação inovadora da Livelo foi o lançamento do produto “Pagar com Pix”, que permite o uso dos pontos para o pagamento de compras em lojas físicas via Pix. Com isso, a empresa ampliou a utilização dos pontos em compras rotineiras e reforçou sua presença no ponto de venda físico (e não simplesmente online). Lançado no final do ano, o produto já ocupa a quarta posição dentre as possibilidades de resgate mais utilizadas pelos usuários da Livelo. Outra frente que teve destaque entre os participantes do programa foi o produto de cashback, o “Pontos viram Dinheiro”, disponível no aplicativo e no site da Livelo. O número de transações aumentou 69% no ano passado em relação a 2021.

“A Livelo está cada vez mais presente no cotidiano dos consumidores, os seus pontos não são apenas para viagem, como foram historicamente, agora podem se transformar em dinheiro via Pix ou na sua conta corrente”, afirma André Fehlauer, CEO da Livelo.

Essas iniciativas, dentre outras, contribuíram para a expansão de 40% na receita operacional, que alcançou R$ 4,01 bilhões. “Os resultados conquistados em 2022 mostram que a companhia manteve o cliente como foco do negócio e priorizou a inovação e o desenvolvimento de novos benefícios oferecidos aos consumidores. Tivemos um aumento de 42% na quantidade de pontos resgatados e um crescimento de 24% na quantidade de pessoas trocando pontos. Já o número de assinantes do Clube Livelo, segmento premium que oferece vantagens exclusivas aos membros, subiu 128%”, diz Priscilla Costa, Chief Financial Officer da Livelo.

A Livelo apoiou a retomada do setor de turismo. O volume de resgates de viagens cresceu 50% em relação a 2021. Os principais destinos escolhidos foram São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre, Miami, Lisboa, Nova York, Paris e Buenos Aires.

A companhia também fomentou iniciativas para reforçar sua atuação na frente ESG em 2022: doou mais de 4,6 milhões de pontos Livelo às instituições parceiras. Além disso, realizou a segunda edição de programas focados em diversidade, equidade e inclusão, tais como estágio com foco em raça e etnia e para pessoas com mais de 50 anos. A empresa destacou-se em premiações relevantes como Great Place To Work® Brasil, Valor Inovação, MELHORES E MAIORES da EXAME e ReclameAqui.

