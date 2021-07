Live gratuita relata viagem por história do chocolate em fazendas de cacau

Por Millena Galdino, da Bússola

Toda a experiência nas fazendas centenárias de cacau, a produção de alta tecnologia nas fábricas de chocolates e um roteiro de viagem por esse universo serão tema de uma live gratuita no próximo domingo, 18, às 18h30, com Juliana Ustra.

O evento faz parte do projeto Expedição Cacau e Chocolate do Brasil, que nasceu em 2013, criado pela própria Juliana. O projeto narra sua experiência, no sul da Bahia, enquanto pesquisadora para difundir o conhecimento e a valorização do ciclo do cacau no Brasil, desde as pessoas que trabalham na produção até o seu destino, que é o consumidor.

No Brasil, existem hoje mais de 90 mil produtores de cacau, e o país é um dos maiores fornecedores do fruto no mundo. “Todo o alimento que sai do Brasil é cultivado dentro de florestas preservadas, as chamadas cabrucas”, afirma Juliana.

Historicamente, o cacau foi importante para a economia, como nos anos de 1905 e 1910, em que o Brasil liderou mundialmente a produção do fruto. Para o setor de turismo, as vivências em fazendas de cacau também são um potencial para o mercado interno.

E o consumo de chocolate aumentou durante a pandemia do coronavírus. “O chocolate pode ser feito em casa e traz uma experiência prazerosa para as pessoas, que sentem ali uma espécie de recompensa”, diz.

