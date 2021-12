Liv Up agora oferece vinhos e cervejas para acompanhar a sua comida

A Liv Up, foodtech de comida saudável e mercado online, anunciou na última semana o início da comercialização de bebidas alcoólicas como vinhos e cervejas, de marcas parceiras. Com benefícios funcionais, ingredientes selecionados e foco em diversificar os momentos de consumo gerando ainda mais relevância na relação com seu consumidor, a empresa reforça a nova categoria, como parte da estratégia de expansão de portfólio, que só em 2021 cresceu em cerca de 300% a variedade de itens disponíveis em sua plataforma.

As novas opções contam com novas marcas e sabores. Além de opções derivadas de frutas e vegetais, como suco de castanha de caju e detox, e as opções naturais da Green People, a Liv Up terá mais sucos funcionais, verdes, chás e kombuchas. Entre alcoólicas e não alcoólicas apresentam preços a partir de R$ 6,90, e estão disponíveis no site e aplicativo, reforçando o propósito da empresa que é ajudar as pessoas que buscam comer bem e viver melhor.

Já estão disponíveis itens como cerveja Witibier Praya lata (269ml) e longneck (355ml), cervejas Dádiva IPA sem glúten, lager, golden ale sem álcool e Catharina sour (310ml cada); e também vinhos Vivant em lata (269ml) e vinhos Aurora branco chardonnay, tinto pinot noir e reserva carbenet sauvignon (755ml cada). Os preços variam de R$ 14,90 a R$ 59,90.

