Linktree lança marketplace global que incorpora links de parceiros

O Linktree, o criador da categoria link-in-bio, anuncia o lançamento de um marketplace, um diretório para acesso de aplicativos e integrações de links de parceiros. Os usuários podem acessar o marketplace no menu Explore da plataforma ou no site do Linktree. O marketplace é o primeiro passo da empresa na abertura de sua plataforma para desenvolvedores.

A plataforma vem refinando suas ferramentas de desenvolvimento em colaboração com parceiros e está se preparando para convidar mais criadores para construir seus próprios link apps e integrações, melhorando assim a experiência dos mais de 25 milhões de usuários que juntos recebem mais de 1 bilhão de visitas por mês.

“É um momento incrivelmente emocionante para nós, pois continuamos a expandir nossas parcerias com outras ferramentas de criação brilhantes, que por sua vez ampliam e fortalecem o poder do Linktree para os criadores”, diz Alex Zaccaria, cofundador e CEO do Linktree.

No marketplace, os usuários, além de assistir, ouvir e comprar conteúdos de parceiros, vão poder acompanhar métricas como visualizações, doações, reservas e compras. Com parceiros em categorias como varejo, redes sociais, jogos, música e finanças, o lançamento do marketplace também vem com a adição de quatro novos parceiros do Linktree: Cameo, Gleam, Typeform e Reddit.

Dados do Linktree mostram que seus usuários se conectam a uma média de nove plataformas diferentes. Daí a importância de aplicativos de link na bio que ajudam a unificar a presença digital, permitindo o compartilhamento de conteúdos, ou mesmo gerando tráfego para determinado destino, de um único lugar, levando a uma maior descoberta e envolvimento dos visitantes.

Após o recente aporte de US$ 110 milhões, a empresa concentrou-se na introdução de novos fluxos de receita e na criação de valor adicional para criadores e marcas, incluindo o lançamento dos novos recursos da plataforma Web3, NFT em parceria com a Opensea e integrações focadas em música e entretenimento com Audiomack, Community, BandsInTown e Soundcloud.

Neste mês, o Linktree lançou também uma identidade de marca com o objetivo de consolidar sua propriedade na categoria link-in-bio. Com o anúncio, Linktree pretende evoluir uma ferramenta de "link na bio" para uma marca que incentiva autoexpressão, descoberta, conexão e comunidade entre criadores e usuários. Desenvolvida em parceria com a Collins — empresa independente de estratégia e design responsável pelo branding de Twitch, Spotify e Robinhood — o trabalho inclui um novo visual, identidade e linguagem de marca que coloca os criadores como protagonistas.

Como um dos 300 sites mais populares do mundo e mais de 1,2 bilhão de visualizações mensais, o Linktree continua priorizando as necessidades de criadores, consumidores e marcas.

