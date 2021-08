Linhas Verde e Azul do Metrô são as que mais atraem compradores de imóveis

As linhas Verde e Azul do Metrô continuam sendo as mais procuradas pelos paulistanos que buscam imóveis residenciais. Do total de buscas por proximidade de estações de Metrô e CPTM, elas representam 47%. É o que aponta levantamento da startup Apê11, com base em mais de 20 mil consultas à ferramenta gratuita Estação Apê11 no primeiro semestre do ano. Essas linhas, contudo, diminuíram sua participação na preferência, que era de 60,72% no primeiro semestre do ano passado e de 55,35% no semestre seguinte.

De acordo com a Apê11, as linhas de Metrô representaram 86% das pesquisas realizadas por proximidade com estações. “Esse índice registrou quedas consecutivas: chegava a 96% no primeiro semestre de 2020 e a 90% no segundo semestre do mesmo ano. Há mais pessoas, portanto, também considerando a CPTM como modal preferencial de transporte público”, afirma Leonardo Azevedo, sócio-diretor da Apê11.

As estações de Metrô mais buscadas pelos clientes são Ana Rosa, Santa Cruz, Paraíso, Chácara Klabin e Vila Mariana: 17,2% das preferências. A estação Pinheiros também foi destaque nestes seis primeiros meses de 2021, subindo oito posições em relação ao mesmo período anterior: de 16º para o 8º lugar.

Segundo Azevedo, “é a única estação, entre as dez mais procuradas, que possui Metrô e CPTM, é relativamente nova, está em uma região valorizada, com edifícios de escritórios de alto padrão”. A Estação Apê11 é uma ferramenta desenvolvida e disponibilizada pela startup na qual é possível procurar por imóveis à venda a partir da proximidade com estações ou linhas de Metrô.

