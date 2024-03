Liderança feminina: 5 gigantes energéticas que se destacam pela presença de mulheres na chefia

Entre 2019 e 2022, o número de cargos de liderança ocupados por mulheres no Brasil foi de 13% para 17% segundo o estudo Panorama Mulheres 2023 do Talenses Group, especializado em recrutamento.

É pouco: apenas 4% em três anos. O avanço é lento, o que evidencia a importância de falar, repetidas vezes, sobre as pautas que tratam de equidade de gênero. É urgente que as ideias saiam do papel e se transformem em prática, rotina dentro das empresas.

Mas alguns setores do mercado se destacam quando o assunto é igualdade entre homens e mulheres. O mercado de energia, por exemplo, tem dados e proporções mais animadoras.

Às vésperas do Dia Internacional das Mulheres, separamos cinco empresas do setor energético que se destacam pela presença feminina.

1. ExxonMobil

Para promover a diversidade, a primeira companhia de óleo e gás a se estabelecer no Brasil foca seus esforços em iniciativas como a “WIN (Women’s Interest Network)” que gera projetos para facilitar a evolução profissional e pessoal das colaboradoras.

Os resultados das ações do Comitê WIN podem ser observados nos cargos com poder de tomada de decisão da empresa: 49% deles são ocupados por mulheres.

“Em 2023, os projetos do WIN impactaram a vida de mais de 300 mulheres. Neste ano, a meta é alcançar 235 funcionárias. Os planos incluem suporte às mulheres e suas famílias, palestras, workshops e programas de mentoria”, ressalta Samantha Franco, gerente de RH da ExxonMobil.

2. Eletrobras

Em 2023 ela recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), índice global de referência que avalia a igualdade de gênero em cinco pilares:

Liderança feminina e pipeline de talentos;

Igualdade de remuneração e paridade salarial de gênero;

Políticas anti assédio sexual;

Marca pró-mulheres;

Cultura inclusiva.

A Eletrobras aderiu aos sete Princípios de Empoderamento das Mulheres, da ONU Mulheres e do Pacto Global da ONU – do qual é signatária.

A gigante brasileira do setor elétrico possui 25% do total de cargos de liderança ocupados por mulheres.

3. Ipiranga

Em 2019 a Ipiranga iniciou um projeto de transformação cultural que incluiu o “Women Speed”, programa para acelerar a formação de lideranças femininas. Hoje, elas estão no topo.

São três vice-presidentes (VPs) mulheres:

Bárbara Miranda, VP de Marketing e Desenvolvimento de Negócios;

Luciana Domagala, VP de Pessoas e Sustentabilidade;

Cristiane Leite, VP de Planejamento e Controle.

Quase 40% dos cargos executivos na empresa são ocupados por mulheres.

4. ENGIE

Dedicada à criação de soluções de energia renovável para diferentes negócios, a empresa aborda a questão da seguinte maneira: incentivando mulheres a ocupar cargos tipicamente associados a homens.

Um exemplo das ações é o “Mulheres em Campo”, que está ampliando a presença feminina em tarefas operacionais nos gasodutos da ENGIE.

“As participantes do programa atuam em pontos da malha que cruzam as regiões Norte e Nordeste, onde percebemos maior carência de oportunidades de trabalho, sobretudo para mulheres”, explica Clarice Romariz, diretora-presidente da ESOM - ENGIE Soluções Operação e Manutenção.

5. Lightsource bp

Energia renovável é sinônimo de sustentabilidade, por isso é natural que empresas do segmento de energia tenham uma forte estratégia ESG.

É o caso da Lightsource bp, líder mundial no desenvolvimento e gestão de projetos de energia solar.

Para Adriana Martins, vice-presidente de meio ambiente e sustentabilidade da empresa, a liderança feminina é chave no desenvolvimento da cultura empresarial neste segmento.

“A diversidade é fundamental para uma empresa voltada para o desenvolvimento sustentável. Acredito que é justamente o fato de muitas mulheres ocuparem cargos de liderança e gestão que torna a cultura da empresa tão forte e inspiradora”, destaca.

Líderes que se destacam

Para concluir, mencionamos a trajetória inspiradora de Cristina Fernandes Garambone, diretora de comunicação, sustentabilidade e RH da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE).

A organização reúne 40 empresas do segmento, responsáveis pelo atendimento de 99,8% da população brasileira

Cristina tem mais de 25 anos de experiência na construção de imagem, reputação e cultura corporativa de grandes empresas.

Ela foi apontada pela Aberje Top 10 Executivos de Comunicação de 2021 e obteve reconhecimento de organizações como ONU Mulheres e Women in Leadership Latin America.

