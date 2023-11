Rio Oil & Gas vira ROG.e e foca em abraçar novas energias

Principal evento do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), o Rio Oil & Gas agora é ROG.e. O rebranding tem como principal objetivo demonstrar o progresso da marca e do evento, e reafirmar o compromisso com a transição energética no Brasil e no mundo.

A ROG.e visa ampliar seu escopo e dar protagonismo para as novas fontes de energia. “O mundo está em constante mudança e os players do setor já atuam como empresas integradas de energia. A ROG.e vai representar a diversidade das fontes energéticas, ampliando horizontes, com novos conteúdos, palestrantes, eixos temáticos e participação mais ampla do setor, incluindo empresas e associações das áreas de ESG, sustentabilidade, inovação, entre outras”, diz Roberto Ardenghy, presidente do IBP.

Os pilares da ROG.e

O trabalho de reposicionamento foi elaborado a partir do conceito “Conectando Energias”, lema da próxima edição, em 2024. O verbo faz referência ao propósito de conectar pessoas e somar ideias em prol do futuro do setor. Já a palavra Energias, no plural, representa toda a pluralidade do negócio. A iconografia que acompanha o nome do evento faz referência à energia que circula, movimenta e envolve. A criação da nova marca foi feita pelo IBP em parceria com a agência VMLY&R Commerce.

“Mais do que uma nova identidade visual, o rebranding celebra um marco histórico. Trata-se de demarcar, por meio desta nova expressão identitária, uma nova era que conecta às matrizes energéticas do futuro o poder das fontes de energia, que notabilizaram a Rio Oil & Gas como um dos eventos mais importantes deste ramo no mundo. Além disso, une pessoas, perspectivas e conhecimento. Conecta energias capazes de gerar sinergias. A marca ROG.e é isso: o símbolo tão fundamental da transformação e evolução”, afirma Carlos Silvério, CCO da VMLY&R Commerce.

Planejamento para 2024

Dentre as novidades previstas para a próxima edição do evento – de 23 a 26 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro – estão novos eixos temáticos do Congresso: Soluções de Baixo Carbono, Pessoas, Cultura e Sociedade e Financiabilidade da Transição . A ROG.e também está preparando a participação de grandes nomes internacionais na programação e um comitê organizador e técnico mais diverso e plural, alinhado aos temas mais relevantes e atuais, priorizados pela marca.

“A cada edição sempre fazemos uma avaliação do evento e o que podemos fazer ainda melhor na edição seguinte. Os debates sobre transição energética e o futuro da energia vem ganhando cada vez mais espaço. A nossa marca precisava acompanhar essa evolução”, diz Victor Montenegro, Gerente Executivo de Eventos e Novos Negócios do IBP.Essa evolução também reafirma o evento como importante alavanca de negócios e impulsionador da revitalização da zona portuária do Rio. Será uma ocupação ainda maior do que a edição anterior, em 2022. A ROG.e estreará com um espaço ampliado para 55 mil m², ocupando seis pavilhões do Boulevard Olímpico e mais um galpão na região que será reformado. O evento anterior reuniu 58 mil visitantes e mais de 450 empresas no encontro que foi considerado a maior ocupação do Boulevard desde as Olimpíadas Rio 2016.

