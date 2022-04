LelloLab firma novas parcerias para fomentar inovação e sustentabilidade

A fim de promover mais impacto social e inovação, o LelloLab, laboratório da vida comum que desenvolve soluções para os condomínios e imóveis administrados pelo grupo Lello, consolidou novas parcerias com o InovAtiva, HousingPact e Instituto Yunus Negócios Sociais. O resultado das parcerias é a ampliação de um ecossistema de inovação voltado para os residenciais e à sociedade em que estão inseridas.

O diretor do LelloLab, Filipe Cassapo, afirma “nosso propósito em trabalhar em conjunto com o Inovativa e Housing Pact, é ampliar a presença e a contribuição da Lello, e consequentemente do LelloLab, no ecossistema nacional de inovação, compartilhando nossa experiência e aprendendo a partir de outros movimentos, e outras startups, que poderão participar de projetos no nosso ecossistema de condomínios e imóveis”.

E para ele, “o Instituto Yunus nos dá a imensa oportunidade de aprofundar o estado da arte da inovação de impacto social e ambiental, em todas as nossas ações”.

Com objetivos já traçados, o InovAtiva, a Housing Pact e o Instituto Yunus Negócios Sociais, pretendem, respectivamente, atrair novas startups de alto impacto para serem aceleradas, ou seja, receberem mentorias que promoverão um maior conhecimento sobre a dinâmica de administração de condomínios e aprender acerca da metodologia de trabalho do LelloLab, tendo o espaço para ver a aplicabilidade de seus projetos na prática.

Proporcionar soluções para o dia a dia dos condôminos e o meio no entorno é o principal objetivo do LelloLab. Para isso, foca seus esforços em se conectar com inovações que colocam a responsabilidade social e ambiental como prioridade.

“Nós somos um catalisador que facilita conexões entre demandas da vida em comum, e inovações, em todos os estágios de maturidade. Por isso, queremos apoiar startups inovadoras para somar esforços e disseminar soluções que propaguem inovação pelo país”, afirma Cassapo.

Conheça um pouco mais dos novos parceiros do LelloLab

InovAtiva

O InovAtiva é uma política pública que apoia o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo inovador no Brasil. Promove diferentes oportunidades de aceleração de negócios inovadores, conexão com potenciais investidores, e capacitação de empreendedores.

HousingPact

O HousingPact é uma iniciativa de impacto social que reúne as empresas ArcelorMittal, MiningPact, Dexco, HM Engenharia, InterCement, Instituto InterCement, Fundação Tide Setubal e Sicoob. É uma aliança que acredita que atuando em rede é possível desenvolver e fomentar startups, empresas, produtos e serviços ligados ao setor de habitação focados na população de baixa renda.

Yunus Negócios Sociais

Por meio do investimento em negócios sociais, a Yunus constrói uma ponte entre empresas e filantropia, uma alternativa sustentável concretizada por empreendedores, investidores e grandes corporações comprometidos com negócios mensurados pelo impacto positivo gerado para a humanidade.

