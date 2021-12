Lello e Cufa arrecadam brinquedos em condomínios para distribuir no Natal

A Lello Condomínios, líder no segmento de administração de condomínios no País, ao lado da Central Única das Favelas (Cufa), realizará a ação “Natal do Bem” pelo segundo ano consecutivo, com objetivo de arrecadar brinquedos para crianças de quatro favelas da cidade de São Paulo.

A ação consistirá na instalação de árvores de Natal em 32 condomínios administrados pela Lello — cada uma delas com cartões com pedidos de presentes para que os moradores “adotem” o pedido de uma criança. Além disso, a participação é aberta a qualquer pessoa que queira doar de forma online, por meio do Benfeitoria, uma plataforma de financiamento coletivo.

“Estamos muito contentes em anunciar a renovação dessa parceria com a CUFA, que rende frutos tão solidários tanto para os condôminos quanto para as crianças. No ano passado, mesmo com a pandemia, arrecadamos mais de 2.000 brinquedos, somando as doações da Lello, dos condomínios e das pessoas que se engajaram no Benfeitoria. Este ano, esperamos ajudar ainda mais gente e arrecadar mais presentes”, afirma Angélica Arbex, diretora de Marketing e Inovação da Lello Condomínios.

O “Natal do Bem” deve ter participação de dez mil moradores de condomínios administrados pela Lello e a meta é arrecadar três mil brinquedos para as crianças das favelas de Brasilândia, Guarulhos, Osasco e São Mateus. Tanto a coleta dos brinquedos nos condomínios quanto a entrega nas comunidades contarão com um evento com a visita especial do Papai Noel. No Benfeitoria, a arrecadação será realizada até dia 15 deste mês, com doações a partir de R$ 25.

“Nossos projetos têm impactado milhões de pessoas nos últimos tempos. Claro que nosso trabalho e nossa capilaridade são muito grandes, mas a parceria com a sociedade civil e com as grandes empresas são preponderantes em todo esse impacto. É muito importante estar com a Lello mais uma vez nessa missão de fazer um Natal melhor para milhões de pessoas”, diz Kalyne Lima, presidente da Cufa.

