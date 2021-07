Lello acelera projetos relacionados a sustentabilidade e vida urbana

O LelloLab, o laboratório de inovação da vida em comum criado pela Lello, lançou uma aceleradora de projetos e ideias inovadoras. A iniciativa pretende ajudar empreendedores, pesquisadores e empresas em todos os estágios de maturidade, além de startups e até projetos de garagem (iniciativas que ainda estão no papel) por meio de mentorias, aproximação com investidores e a oportunidade de os projetos crescerem por meio do ecossistema de mais de três mil condomínios do Grupo Lello. Os processos de aceleração terão duração de 3 a 6 meses e as inscrições ficarão abertas até hoje, 30.

“Nosso objetivo com a aceleradora do LelloLab é impulsionar pessoas criativas, inovadoras, que desejam melhorar a vida em comunidade, e ainda estão iniciando seu projeto, ou nem mesmo começaram. O fomento a essas iniciativas está alinhado com um dos pilares e valores fundamentais do LelloLab: a sustentabilidade. Queremos que esses projetos possam transformar a vida das pessoas nas cidades, por meio de práticas urbanas sustentáveis e regenerativas”, declara Filipe Cassapo, diretor do LelloLab.

Podem se inscrever no programa de aceleração, projetos que tenham seu negócio voltado para sustentabilidade, responsabilidade, práticas urbanas regenerativas e vida em comum nas cidades, ou seja, iniciativas focadas em soluções de energia limpa, agricultura sustentável e plantio urbano, mobilidade e logística urbana, saneamento, convívio comunitário, entre outras vertentes.

