Leather Labs renova seu e-commerce de couro inédito no Brasil

A nova versão do e-commerce de couro da Leather Labs tem duas home pages, sendo uma para quem quer comprar couro por peça e outra para a compra de produtos, como bolsas, carteiras, organizadores de mala, porta vinhos, entre outros. São dois sites dentro de um, tendência que já vem sendo praticada por grandes plataformas de casa, decoração e lifestyle.

O modelo possibilita que, dentro de cada site, sejam lançadas campanhas de curta, média e longa duração, novos produtos, oportunidades exclusivas para cada nicho, além de boas doses de inspiração. “Essas novidades, assim como nosso modelo de negócios, são uma inovação que ainda não existe no Brasil, e permitem que o consumidor possa comprar couro com poucos cliques para fazer uma roupa ou para trocar o estofado de um sofá por exemplo”, afirma Kim Sena, diretor de Sustentabilidade da JBS Couros.

O objetivo dessa mudança é facilitar a experiência de compra de couro para arquitetos, decoradores, artesãos, e consumidor final, sem intermediários ou quantidade mínima, modelo único no país. “Nosso grande desafio era direcionar cada um dos nossos públicos para o local certo dentro do nosso universo da marca. E agora, vamos conseguir atender de forma mais direta os consumidores que querem produtos de couro prontos, e ter um canal de vendas ainda mais personalizado para aqueles que precisam de couro por metro quadrado, sob demanda, com cotização por volume”, diz Sena.

Couro tipo exportação para o mercado nacional

Nesse momento de estreia, o grande foco das vendas será voltado para couros próprios para estofamento de móveis de casa (home decor), que é o core business da marca, e para estofamento automotivo, devido à grande procura por diversificação de cores de bancos de carros, haja vista que a companhia é a maior produtora do mundo de couro automotivo. Os couros para vestuário, calçados e artefatos, também fazem parte do rol de produtos estratégicos para aumentar a participação da marca no mercado nacional com um foco B2C, direto ao consumidor final.

“O Brasil agora é prioridade da Leather Labs que, durante anos, exportou 95% da produção. A plataforma quer mostrar aos brasileiros que é possível ter acesso à couro de qualidade outrora muito presente internacionalmente”, afirma Kim Sena.

A reformulação do e-commerce, desenvolvido pela Driven – um dos conglomerados de digital commerce mais especializados do país-, hospedado pela plataforma da VTEX, e que conta com os centros de distribuição da Romeu Couros para a logística de envio dos produtos para todas as regiões do país, promete elevar o nível de satisfação dos clientes e contribuirá com a expectativa da marca de crescimento com o canal online nos próximos anos. De acordo com Kim Sena, a ideia é que as vendas na plataforma aumentem no próximo ano após a iniciativa do lançamento do novo site.

A marca disponibiliza desconto para a primeira compra na plataforma e, além da possibilidade de compra online, oferece retirada na loja física da Casa de Couros Romeu, em São Paulo, ação que vai ao encontro do objetivo da Leather Labs de aproximação com o consumidor e de oferecer uma experiência sensorial em loja. Segundo Kim, o objetivo “é entregar a experiência por completo dos produtos, já que a Leather Labs tem origem nessa indústria e tem propriedade para falar sobre os temas que englobam a cadeia do couro, tendo inclusive, uma função educacional. Não é só varejo”, diz.

