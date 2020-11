Lava Jato: governo poderá pagar US$ 30 bi à Petrobras

A União poderá ter que ressarcir a Petrobras em cerca de US$ 30 bilhões pelo escândalo de desvio de recursos do “Petrolão”, investigação da Lava Jato desde 2015. A arbitragem da questão, que envolve a petroleira nacional (representada por acionista minoritário) de um lado e o Governo Federal do outro, entrou agora na fase de mérito. Parecer da consultoria global Berkeley Research Group avaliou os prejuízos causados em US$ 30 bilhões. Diferentemente das “class actions”, que demandam que a companhia ressarça os minoritários, o processo em questão pleiteia reparação por parte do Governo Federal à própria Petrobras, o que no final beneficia os minoritários.

Minha casa, meu isolamento

A pandemia fez crescer exponencialmente a procura por terrenos em loteamentos pelo Brasil. É o que revela o levantamento da 1M2, maior plataforma de venda de lotes do Brasil. Em setembro, a demanda chegou a um número 27 vezes maior do que no começo do ano. A quantidade de visitas realizadas nos imóveis procurados por meio da plataforma também aumentou quase 10 vezes entre janeiro e setembro. O perfil de quem procura lotes na internet normalmente é homem, casado, de classe média, em busca de sua primeira moradia própria. O valor dos terrenos mais desejados está entre R$ 90 mil e R$ 150 mil.

Trem solar

A Alsol Energias Renováveis (Grupo Energisa) planeja construir pelo menos 15 usinas solares fotovoltaicas em 2021, totalizando 46 MW de potência e R$ 173 milhões em investimentos. Em 2020, a empresa conectou seis usinas em Minas Gerais. Quatro estão em Uberlândia, num investimento de R$ 100 milhões. A cidade mineira é a líder nacional em geração solar fotovoltaica, ficando acima de capitais como Cuiabá e Rio de Janeiro, segundo o ranking da ABSOLAR.

Futuro jovem

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), junto com empresas e sociedade civil, lançaram a iniciativa 1 Milhão de Oportunidades, voltada para jovens em situação de vulnerabilidade com idades entre 14 a 24 anos. Em menos de um mês, a plataforma já conta com mais de 4 mil vagas de estágio, aprendiz e emprego formal. O cadastro de empresas interessadas em ofertar vagas em todo o Brasil é feito pelo site http://www.1mio.com.br

Alívio no bolso

Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) que mede a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) mostra que a renda dos brasileiros subiu um pouco em novembro, após sete quedas seguidas – reflexo dos efeitos negativos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Apesar de branda, a alta de 0,2% melhora o termômetro para medir a confiança dos consumidores. De acordo com a CNC, os dados mais positivos da economia estão incentivando as famílias a ficarem mais confiantes em relação ao seu poder de compra futuro.

Crescendo na crise

Após passar ilesa à crise do novo coronavírus, a BomConsórcio planeja investir cerca de R$ 20 milhões em 2021, para crescer ainda mais. A perspectiva é dobrar de tamanho, negociando volume de cotas equivalente a R$ 250 milhões em direitos creditórios. A empresa é uma fintech que oferece alternativas a consorciados que não têm mais condições ou interesse em permanecerem com suas participações.

Sob nova direção

O executivo paulista Matheus Patelli é o novo diretor-geral da operação brasileira da HempMeds, primeira empresa autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a comercializar Cannabis medicinal no país. Patelli foi um dos responsáveis pelos números recordes da importadora. Só no primeiro semestre deste ano, a empresa registrou um aumento de 53% nas unidades de óleo de canabidiol comercializadas em relação ao mesmo período de 2019.

Refresh

O Hospital Santa Catarina renova sua marca com o objetivo de tornar sua proposta ainda mais clara para o público e, nesta quarta-feira (25), inaugura centro médico na Avenida Paulista, no coração da cidade. Localizado no Edifício Santa Catarina, um dos prédios icônicos de São Paulo, a nova unidade está habilitada a atender 28 especialidades, algumas destas com telemedicina, em 33 consultórios equipados e modernos, com toda segurança para os pacientes.

Árvore solidária

O grupo imobiliário Lello pretende arrecadar cerca 2.000 brinquedos para distribuição em favelas de São Paulo por meio da campanha Natal do Bem, que começa no dia 25/11. Com a hashtag #somostodosnoel#, a Lello levará aos condomínios a visita do Papai Noel para receber os presentes dos moradores. Os condomínios administrados pela empresa receberão árvores de Natal com cartões e indicações para que os moradores presenteiem as crianças. A ação é uma parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) e, além dos 5.500 moradores dos 20 condomínios que participam da ação com a árvore solidária, outros interessados podem fazer doações a partir de R$30 por meio do Benfeitoria, plataforma online de mobilização de recursos para projetos de impacto cultural, social, econômico e ambiental.

Gestores em formação

Não basta eleger, tem que preparar. E o RenovaBR vai seguir essa lição formando seus vencedores nas eleições deste ano. Foram 147 vitoriosos, entre eles 10 prefeitos. O curso on-line ‘Gestão de Mandatos Municipais’ é direcionado aos cargos do executivo e do legislativo. “É fundamental continuar a formação de nossos alunos, principalmente nessa preparação para assumir o mandato”, resume Eduardo Mufarej.

RH dos Sonhos

A Pearson adiantará para esta semana o pagamento de salários dos cerca de 700 colaboradores da multinacional no Brasil. A medida é para que os funcionários possam aproveitar os descontos da Black Friday nesta sexta-feira (27). O vice-presidente de Gente e Gestão da Pearson (América Latina), Rafael Furtado, explica que a ação ajuda a movimentar a economia brasileira. “Entendemos que, adiantando os vencimentos, a companhia estimula a circulação de mais recursos nesta data tão importante para o varejo”, explica o executivo.

Concessão natural

O Governo de São Paulo publicou o edital de concessão do Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico, na zona sul da capital. Com prazo de 30 anos, o valor do contrato é de R$ 417,5 milhões. O investimento mínimo para o ganhador da concorrência internacional deverá ser de R$ 263,8 milhões, sendo R$ 180,37 milhões nos cinco primeiros anos da assinatura do acordo.

Concorrência na B3

Os detalhes do projeto e a documentação necessária para participar da concorrência internacional, que ocorrerá na B3, estão disponíveis no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. A abertura do certame, de modalidade internacional, ocorrerá em 21/01/2021. O Caminhos do Mar, ou Estrada Velha de Santos, dentro do Parque Estadual Serra do Mar, também está em processo de concessão.

–

