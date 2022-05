Lançamento de campanha do PT movimenta redes de aliados e opositores

Postulante ao governo da Paraíba, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) deve ter o PT em sua chapa nas eleições de outubro. Suas redes sociais não deixam dúvida sobre a aliança política, ao divulgar uma série de encontros com personalidades petistas durante o lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último sábado (7). O evento o ajudou a entrar em 15º no ranking FSBinfluênciaCongresso, que aponta os 15 integrantes do Senado mais populares na comunidade virtual.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

O avanço de Alessandro Vieira (PSDB-SE) no levantamento também teve relação com o petista, mas devido às críticas ao ex-presidente. Post com reprovação a declarações de Lula angariou 6,8 mil curtidas e mais de 2,5 mil comentários no Twitter. Com isso, ele subiu 11 posições e alcançou o posto de 13º. Outro com atuação positiva no período de 03 a 09 de maio foi José Serra (PSDB-SP), que subiu seis lugares e conquistou o posto de 12º.

O pódio também se alterou com o ingresso, em 3º, de Randolfe Rodrigues (Rede-AP), coordenador da campanha de Lula. Ele subiu duas colocações e tirou o espaço de Romário (PL-RJ), que recuou para 4º. Com o impacto do evento petista, Humberto Costa (PT-PE) voltou a recuperar o título de 1º, desbancando Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que retrocedeu para 2º. Entre os partidos, o Podemos é o que mais possui integrantes na lista, com quatro representantes.

Câmara

O lançamento da pré-candidatura de Lula agitou as redes sociais dos parlamentares também na Câmra. Um dos nomes que mais conseguiu mobilizar os usuários foi a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Post no Twitter em que ela destaca o uso da bandeira do Brasil no evento atraiu mais de 18 mil curtidas e de 1,6 mil comentários de elogio e de crítica. Com a intensa movimentação, ela subiu 18 posições no ranking FSBinfluênciaCongresso, que aponta os congressistas mais populares no ambiente online.

Os perfis de Paulo Pimenta (PT-RS) também dedicaram os últimos dias à campanha presidencial, com uma série de posts com alto engajamento. Um dos recordistas nas redes sociais, ele melhorou ainda mais sua posição, ao subir sete colocações e postar-se em 8º do levantamento. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), foi outra que viu sua vantagem ampliar-se ao conquistar dois lugares e atingir o 6º lugar da lista.

Mesmo com a semana favorável à oposição, os integrantes do PL continuam, porém, a levar vantagem nas redes. Com 12 representantes, o partido do presidente da República é a legenda campeã do FSBinfluênciaCongresso. Nessa relação estão os líderes do levantamento: Carla Zambelli (SP), Eduardo Bolsonaro (SP) e Bia Kicis (DF), que mantiveram o lugar cativo no pódio, em 1º, 2º e 3º, respectivamente.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Cabeça a cabeça? (*)

Márcio de Freitas: a eleição de costas para o futuro

Podcast A+: Eleições 2022 - a corrida presidencial a 5 meses do 1º turno