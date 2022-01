Kombi azul, flauta, violino e o sonho de participar do Femusc

O casal de músicos Adriana Soares e Renato Gomes, artistas por natureza e de alma poeta, deixou Belo Horizonte em dezembro em busca de um destino inspirador para muitos músicos do Brasil e do exterior: a pequena cidade de Jaraguá do Sul (SC), que promove o Festival Internacional Femusc.

Para eles, a aventura, a bordo de uma Kombi azul, um misto de carro e de lar, começa pelo trajeto. O quinteto — Adriana e sua flauta, Renato, o violino e a casa ambulante — atravessa as cidades de todos os tamanhos e culturas de Minas, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e percorre os quase 1.200 km que separam BH da cidade catarinense.

O casal anseia ver o chapéu cheio suficiente ao final de cada apresentação para permitir que avancem um pouco mais. O sonho da dupla é grande. Para ser parte do Femusc e assistir as mais de 60 apresentações que integram o evento, Adriana e Renato precisam de mais que um chapéu mágico.

Da cidade, esperam um estacionamento seguro e um banheiro ao alcance das necessidades. O casal, a flauta, o violino e a kombi azul, meio casa, meio carro, fazem o resto.

Para quem quiser conhecer o casal, basta correr para Jaraguá do Sul. Quem não puder ir, mas puder apoiar, o Pix para doações: 112.135.996-52

