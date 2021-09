KKM, de soluções logísticas, cresce mais de 50% com aquisição da Otimizy

Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a KMM, empresa de soluções tecnológicas para o setor de logística, realizou um movimento estratégico pensado na expansão: a companhia adquiriu a Otimizy, empresa gaúcha com mais de dez anos de atuação especializada no desenvolvimento de softwares de automatização de processos.

A aquisição, atrelada a expansão já orgânica, representa um crescimento de 55% para a KMM, uma empresa que já é referência no setor logístico oferecendo ferramentas de gestão que percorrem de ponta a ponta todo o ecossistema desse negócio. A companhia passa a incorporar ao seu business os serviços de gestão já oferecidos pela Otimizy, além de incrementar sua atuação voltada ao pequeno transportador e caminhoneiros autônomos, disponibilizando uma solução totalmente aderente a esse perfil de cliente. A carteira agora conta com mais de duas mil empresas de todos os portes, em todas as regiões do Brasil.

Atendendo empresas como a Rumo, Votorantim, Bombril, dentre outras, os serviços oferecidos pela empresa movimentam anualmente cerca de R$ 18 bilhões em fretes, além de R$ 10 bilhões de registros de consumo como combustível, manutenção, pneus e outras facilities na logística brasileira.

“Queremos transformar a logística do país com tecnologia. Já permitimos a movimentação de bilhões ao ano neste mercado e, com esta aquisição, vamos ampliar nosso atendimento ao pequeno transportador ou mesmo aos profissionais autônomos com soluções ainda mais completa”, declara Leopoldo Suarez, COO da KMM.

O portfólio da empresa conta com plataformas e serviços para atender toda a cadeia logística como indústrias, embarcadores, transportadores, operadores logísticos, terminais e armazéns conectando, gerindo e agilizando todas as etapas desse setor.

Nos últimos anos, a KMM criou duas outras empresas com serviços totalmente direcionados a esse segmento da economia: a QualP, aplicativo de roteirização, cálculo de rotas e custos de viagem, voltado para facilitar o cálculo de múltiplas viagens e frotas, e a Trizy, plataforma digital de serviços para o mercado de transporte de cargas e relacionamento entre embarcadores, frotistas e caminhoneiros. Esta última, inclusive, atualmente é investida pela Cosan, uma das maiores holdings do país.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube