Kim+: É preciso impactar a jornada do usuário do transporte público

“O Brasil ainda tem muito a fazer. Foram anos incentivando o transporte individual e não dando a devida atenção ao transporte público”. Com essa afirmação, Rubens Fernandes Gil Filho, CEO da Kim+, plataforma digital pensada para o usuário que utiliza o transporte coletivo/público, fala, em entrevista ao Bússola Líderes, sobre como o país precisa repensar sobre a mobilidade urbana.

O Kim+ é uma empresa de mobilidade que traz a digitalização como condição favorável à experiência do usuário de transportes públicos, oferecendo serviços como mapas de localização, jornada do cliente e de pagamento, por meio de recarga digital do cartão de transporte, e estando presente em 48 cidades do Brasil.

“Nós pensamos em apoiar o usuário na escolha de utilizar o transporte coletivo/público e tornar esta jornada mais efetiva”, afirma o CEO.

A melhora do transporte público passa pela conscientização social e ambiental de seu uso. Em média, pensando na quantidade de pessoas que se locomovem por meio de ônibus, há uma redução de quatro vezes por pessoa na emissão de gases causadores do efeito estufa.

Além disso, o transporte público estratégico é uma das alternativas para a melhoria da qualidade de vida dos grandes centros urbanos, evitando congestionamentos expressivos.

“O Brasil precisa de políticas que incentivem o uso do transporte público, unindo a gestão pública à privada”, diz Gil Filho.

A tecnologia deve ser alinhada à jornada do usuário. É neste fator que o Kim+ pensa, acreditando que o coletivo pode pensar sobre como transformar essa experiência em algo efetivo e melhor.

“Se o usuário consegue receber no celular um aviso de que o ônibus está chegando, enquanto ele espera na cafeteria, e isso se torna um hábito, e a empresa oferece um desconto por se tornar cliente fidelizado enquanto aguarda o transporte, isso torna a jornada do cliente estratégica e efetiva”, declara o CEO.

Para o representante do Kim+, é preciso unificar todas as possibilidades que possam impactar na vida do usuário e oferecer a melhor resposta.

