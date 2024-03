Kenia Carvalho: reflexões sobre o protagonismo feminino corporativo

Por Kenia Carvalho*

Ao longo de minha carreira, trilhei um caminho desafiador no mundo corporativo, mas sempre tive três aliados em mente: autoconhecimento, resiliência e um olhar atento para assumir uma posição de protagonista em minhas funções.

Após a graduação em Análise de Sistemas, ingressei em 2004 no mercado financeiro, na área de Tecnologia – um ambiente historicamente masculino. Na época, eu era a única mulher entre 20 homens. Precisei criar estratégias internas e externas para manter o foco em meu objetivo profissional e conquistar meu espaço no grupo.

Contudo, ao mapear a estrutura da empresa, observei que havia pessoas talentosas, algumas mulheres na liderança, e muitos caminhos para o desenvolvimento da minha carreira, quando me deparei com a área de Segurança da Informação, que possui uma junção de funções técnicas, de governança e de estratégia, me identifiquei imediatamente. Estudei muito para ter embasamento, repertório e estar pronta para todas as oportunidades que poderiam surgir e estava disposta a lidar com qualquer desafio.

Acredito que a maioria das mulheres já tenha experienciado situações de preconceito, insegurança e isolamento em suas profissões. Muitas vezes, é preciso um esforço extra para confrontar os cenários adversos, porém é importante preservar nossos valores, nossa personalidade e nossa dignidade.

Tenho muito orgulho da minha trajetória, e embora com poucas referências femininas na minha área, eu honro e agradeço a todas as mulheres que tive a oportunidade de trabalhar e às mulheres que abriram os caminhos que trilhamos hoje no mundo corporativo. Busco fazer o mesmo para as novas gerações, para que elas possam desenvolver seus talentos e serem bem sucedidas nas áreas que escolherem.

O mercado financeiro, em especial a área de Tecnologia e Segurança da Informação, conta com muitas mulheres brilhantes que fizeram e fazem contribuições e inovações significativas aos negócios, economia e sociedade. A boa notícia é que, embora ainda haja um longo caminho, ao longo dos anos observei uma evolução relativa à equidade de gênero e também noto que as empresas e instituições estão retirando esse manto da invisibilidade da força de trabalho feminino.

Um bom exemplo foi que em 2023, fui contemplada pelo Prêmio Global Future CISO 100 Awards*, concedido pela HotTopics, uma das principais comunidades globais de executivos. A premiação reconhece profissionais que se destacam, não apenas por seus títulos, mas por sua capacidade de abordar e liderar mudanças significativas no setor de Segurança da Informação.

Acredito que hoje podemos considerar diversas formas de aproximar mulheres e tecnologia, e assim, tornar esse setor mais diversificado e inclusivo. Esse trabalho deve começar na infância, através de projetos multidisciplinares e de uma grade curricular que contenha tecnologia nas escolas, programas de qualificação focados em mulheres, comitês de igualdade dentro das empresas e universidades e grupos femininos de áreas técnicas dentro de TI e Segurança da Informação.

O trabalho de mentoria também é vital nesse contexto, o compartilhamento de conhecimento e suporte às mulheres que estão ingressando na área. A troca de experiências e o apoio mútuo entre homens (aliados) e mulheres são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento profissional. Fico muito feliz em saber que hoje temos no Brasil e no mundo, grandes profissionais mulheres à frente de inúmeros projetos de destaque dentro da área de Tecnologia, Segurança da Informação e Cibernética e Privacidade de Dados.

Por fim, tenho notado que é fundamental refletir sobre a importância do protagonismo feminino, da saúde mental e do autoconhecimento em nossas carreiras e no ambiente onde atuamos. Esteja onde estiver, saber quem é você, se torna essencial para superar as adversidades e manter sua integridade. Encorajo as mulheres a seguirem determinadas em seus objetivos e acreditarem em seu potencial e transformarem o ambiente corporativo em um espaço múltiplo e acolhedor.

Por Kenia Carvalho, líder de Segurança da Informação para América Latina no BNY Mellon. O texto não reflete necessariamente as opiniões da empresa.

