Kelly Pinheiro: do digital ao ESG, como Carnaval revoluciona o marketing de grandes marcas do Brasil

*Por Kelly Pinheiro

Como já diziam Gilberto Gil e Jorge Ben desde 1969, no nosso país tropical e abençoado por Deus, em fevereiro tem carnaval! E mesmo que em 2025 o feriado aconteça entre os dias 1º e 5 março, os blocos já estão nas ruas e a economia também já começou a esquentar. Oportunidade de ouro para o marketing ousar e criar conexões autênticas com os mais diversos públicos em clima de festa.

Os números confirmam: segundo pesquisa da Wake Creators recém-divulgada, as marcas mais lembradas pelos influenciadores já se preparam para a folia, com o setor de bebidas liderando com 59% das preferências para o consumo durante o período.

Outros segmentos também se destacaram no estudo: vestuário (48%), viagens (39%) e cuidados pessoais (24%). Entre as marcas mais lembradas, a Brahma lidera com 28% da preferência dos influenciadores, seguida por Skol e Beats, ambas com 9%.

Cases de sucesso: como grandes marcas dominam as lembranças e preferências

O Camarote Bar Brahma, no sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP), exemplifica como construir tradição na folia. A marca, que também patrocina diversos blocos pelo Brasil, consolida sua presença no Carnaval há décadas. Somente o seu perfil no Instagram (@camarotebarbrahma) coleciona mais de 111 mil seguidores que estão em contagem regressiva desde meados de 2024, quando faltavam 270 dias para a festividade deste ano.

A Skol segue estratégia similar com seus espaços vips disputados entre os foliões, principalmente em Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ). O ponto alto vem da combinação entre experiências físicas e digitais: seus influenciadores lifestyle não apenas promovem os camarotes, mas criam conteúdos exclusivos mostrando bastidores e momentos únicos, o que gera engajamento orgânico com diferentes públicos e brand awareness (referência).

No setor de beleza, a Avon demonstra consistência estratégica: anualmente lança sua linha específica de maquiagens para o Carnaval, atendendo à demanda por produtos resistentes ao calor e à água. Em 2025, a marca inova ao fazer uma parceria inédita com a Itaipava, em campanha estrelada pela cantora (ícone do Carnaval) Ivete Sangalo. A ação conjunta, ancorada no Instagram e no TikTok, cria narrativas destacando a durabilidade do batom de longa duração, que promete aguentar 16 horas de folia e muitos goles de cerveja sem borrar, unindo de forma criativa dois segmentos de grande destaque.

O poder do digital: Instagram e TikTok revolucionam estratégias de marca

As redes sociais tornaram-se palco principal para ativações. A pesquisa Wake Creators também apontou o Instagram dominando com 87% da preferência dos criadores de conteúdo para campanhas carnavalescas, enquanto o TikTok representa 11% das escolhas para ações durante o período.

A preferência pelo Instagram, inclusive, reflete sua capacidade de integrar diferentes formatos de conteúdo, desde Reels até shopping tags, permitindo uma jornada completa do consumidor.

Neste contexto, o marketing de influência evoluiu de simples parcerias para estratégias multiplataforma sofisticadas. As marcas, agora, investem em conteúdos que mesclam entretenimento e produto de forma natural, com creators desenvolvendo narrativas que vão de tutoriais de make carnavalesca até tours pelos principais pontos da folia. Lives exclusivas dos camarotes e bastidores dos blocos patrocinados geram picos de engajamento, evidenciando como a experiência física e digital se tornaram indissociáveis na estratégia.

ESG no Carnaval: Galo da Madrugada e a transformação sustentável

Este ano, o maior bloco carnavalesco do mundo transforma a folia recifense em exemplo de responsabilidade socioambiental ao conectar tradição e inovação. Com iniciativas pioneiras em reciclagem, compensação de carbono e inclusão social, o Galo da Madrugada redefine o papel dos grandes eventos culturais no Brasil.

A revolução sustentável começa pelo icônico Galo Gigante, que em 2025 ganha vida através de um projeto colaborativo de reciclagem. A iniciativa mobiliza milhares de foliões através de 14 ecoestações e 130 pontos de entrega voluntária, onde garrafas PET são coletadas para a construção do símbolo máximo do Carnaval pernambucano. O programa vai além da conscientização ambiental ao gerar renda para centenas de catadores locais e estabelecer novos padrões de neutralização das emissões de carbono e gestão de resíduos para megaeventos.

O compromisso com a transformação social se materializa também na criação de espaços inclusivos para pessoas com deficiência e na promoção de eventos paralelos acessíveis, provando que o maior bloco do mundo pode ser também o mais consciente. Esta reinvenção do Galo da Madrugada demonstra como manifestações culturais tradicionais podem liderar mudanças significativas na sociedade.

É um fato: marcas que melhor performam nesta época, são aquelas que entendem o Carnaval não apenas como momento de exposição, mas como oportunidade de construir legados duradouros junto aos mais diversos públicos. O sucesso de cada ação estará diretamente ligado à sua capacidade de criar valor genuíno para todos os participantes envolvidos na festa.

*Kelly Pinheiro é jornalista e especialista em marketing e posicionamento de marcas. Fundadora e CEO da Mclair Comunicação.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube