Karpowership promove doações de material escolar para projeto Uerê

A Karpowership realizou, recentemente, a entrega de mais de 100 diferentes itens de material escolar para o Projeto Uerê, localizado na Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Cerca de 300 jovens e crianças serão beneficiados em 2023 por meio desta iniciativa institucional.

O Projeto Uerê aplica uma metodologia de ensino própria, direcionada para adolescentes e crianças de escolas públicas da comunidade. O programa promove, na faixa etária de 6 a 18 anos, ensino especializado para crianças, com aulas de português, matemática, história, geografia, ciências e idiomas.

“Esta ação faz parte dos nossos projetos de voluntariado corporativo. Nós esperamos apoiar outras entidades renomadas no Brasil como forma de reforçar nossa posição de empresa cidadã, além de apoiar o desenvolvimento social no país”, afirma Gilberto Bueno, diretor de projetos da Karpowership no Brasil.

Ainda como parte do seu programa de voluntariado, a Karpowership concluiu a doação de colchões e sofás para as vítimas da chuva de São Sebastião, em São Paulo, no último mês. As doações foram direcionadas para o Fundo Social São Sebastião, um serviço social do município paulista responsável pelo recolhimento das doações.

Parceria social e respeito ao meio ambiente

A Karpowership atua em todos os países onde está presente com uma visão social, ambiental e colaborativa. As iniciativas de conservação ambiental; fortalecimento da pesca artesanal; educação e capacitação são priorizadas pela empresa. O programa de responsabilidade social corporativa da companhia no Brasil conta com oficinas participativas, bem como servem para a identificação das prioridades das comunidades e para a construção de projetos de forma integrada.

No campo do meio ambiente, Karpowership e a Prefeitura de Itaguaí concluíram o reflorestamento voluntário próximo à Área de Proteção Ambiental (APA) Saco de Coroa Grande, localizada em Itaguaí, Rio de Janeiro. A iniciativa promoveu o plantio de 2.283 mudas de manguezais e restingas para recuperar a região que se encontrava em estado de degradação. A ação contou com altos parâmetros de sustentabilidade, como o Censo Florestal. A empresa já está discutindo com a prefeitura outras áreas onde pode iniciar projetos voluntários de reflorestamento.

No aspecto social, noventa pessoas de comunidades e pescadores da Costa Verde, no Rio de Janeiro, se qualificaram como Marinheiros Auxiliar de Convés e Máquinas (CFAQ-MAC/MAM) em iniciativas de capacitação em cooperação com a Marinha do Brasil. Por meio da Capitania dos Portos de Itacuruçá (DelItacuruçá), a Karpowership Brasil desenvolveu cursos aquaviários para embarcações de passageiros. A cooperação deve continuar em 2023, quando novas turmas serão anunciadas.

