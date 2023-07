JVMC Participações prevê faturamento de R$ 350 milhões com nova companhia de reciclagem de plásticos

Com investimento de R$ 12 milhões e expectativa de faturamento de R$ 350 milhões no primeiro ano, a JVMC Participações cria a BLZera para promover e contribuir com a cadeia de reciclagem de plástico na América Latina. A companhia, do empresário Rodrigo Clemente – mais uma vez pioneiro em desenvolver iniciativas sustentáveis nessa escala, visa fornecer matéria-prima sustentável para a indústria de alimentos e bebidas e tem como proposta coletar e separar todos os tipos de plásticos, descontaminar e transformá-los em insumos que serão disponibilizados novamente para o setor produtivo.

Estrutura da operação

A empresa conta com uma estrutura de mais de 20 aterros distribuídos no estado de São Paulo e no Nordeste, onde coletam cerca de 400 toneladas de plástico por dia. Após o recolhimento, é realizada a separação e descontaminação do material, que posteriormente será transformado em matéria-prima para a indústria. Desde o início da operação, a BLZera já reciclou mais de 40 mil toneladas de plástico. O plano é ainda aproveitar o plástico que não tem mais condições de ser reciclado para virar combustível de caldeira das indústrias.

Oportunidade e visão

Criada para solucionar uma demanda da indústria, a BLZera viu a oportunidade de suprir uma necessidade do mercado e ao mesmo tempo investir num negócio sustentável, que gera a inclusão social e oportunidade de renda para os catadores e pessoas que vivem nas ruas, que são os responsáveis pela entrega de embalagens de plástico para reciclagem. A JVMC adota no novo negócio a mesma base de propósito da cultura implementada pelo grupo na indústria de vidro.

A empresa ainda contribui na agenda ESG com a redução da informalidade dos catadores que levam as embalagens para os pontos de coleta distribuídos em São Paulo, Santana de Parnaíba, Guarulhos, Osasco, entre outros. Após deixar o material, o pagamento a este público é feito por meio da entrega de um cartão pré-pago do blz Bank, fintech de soluções bancárias digitais, que também pertence ao ecossistema JVMC Participações. Não há necessidade de ter uma conta bancária.

“Com a BLZera, temos o propósito claro de contribuir para um mundo melhor e mais eficiente, entregando matéria-prima sustentável para a indústria de alimentos e bebidas, conscientizando cada vez mais o mercado para a importância do reúso, fomentando a sustentabilidade e gerando oportunidade de renda e inclusão social a públicos diversos, como catadores e pessoas que vivem nas ruas”, afirma Rodrigo Clemente, fundador e CEO da JVMC Participações.

A empresa estabeleceu processos para fechar todas as letras do ciclo ESG, com o atributo ambiental já reforçado por meio da reciclagem do plástico, o social com o apoio e dignidade do trabalho para os catadores e a governança proporcionada por toda a infraestrutura e logística estabelecida para captação desse material.

