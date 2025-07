Julho Sem Plástico: o que empresas estão fazendo para transformar resíduos em impacto social?

Mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas por ano no mundo. Um terço desse total é descartado após um único uso. São números preocupantes como estes que inspiraram o movimento global Julho Sem Plástico.

Ele surgiu em 2011 na Austrália, através da Earth Carers Waste Education, e tem ganhado cada vez mais força como pauta de interesse para empresas e consumidores atentos à sustentabilidade.

Neste ano, o tema ganha ainda mais relevância com o marco do 50º Dia Mundial do Meio Ambiente, organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), com o lema “Soluções para a poluição plástica”.

Para as empresas com produção excessiva de plásticos, separamos 6 exemplos de como transformar resíduos em inovações e ações de impacto social.

1. Reciclagem PET efetiva em projeto da Solar Coca-cola

Na busca pela sustentabilidade, a Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola responsável por atender 70% do território nacional, já alcançou o seguinte marco: em dois estados onde atua (Ceará e Bahia), a empresa retirou da sociedade um volume de PET maior do que colou no mercado.

O feito foi conquistado através do projeto “Recicla Solar”, que incentiva a coleta e a reciclagem de PET, promovendo a inclusão social de catadores e garantindo a destinação correta dos resíduos.

Lançado em 2021, o projeto já destinou cerca de 40 mil toneladas de PET para reciclagem, com cerca de 16 mil toneladas apenas em 2024.

O Recicla Solar atua por meio de agregadores nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, garantindo um preço justo para os materiais recicláveis coletados.

Em 2024, o Recicla Solar foi expandido também para os estados do Amazonas e Piauí, totalizando 10 estados abrangidos pela iniciativa, cobrindo mais da metade da área de atuação da empresa, com meta de atender todos os estados até 2028.

O Recicla Solar integra a estratégia “Mundo sem Resíduos”, compromisso global da Coca-Cola de reciclar o equivalente a todas as embalagens vendidas até 2030.

Atualmente, 30% da produção da Solar já é feita com PET reciclado, índice que deve atingir a meta de 50% em 2028, dois anos antes do previsto.

2. EuroChem se volta para reciclagem e arte

Uma parceria da EuroChem, no Pará, com o projeto social Liko Xiki, mostra que os resíduos podem ganhar uma segunda vida com criatividade, impacto social e consciência ambiental.

Em Barcarena, artesãs transformam esses itens em peças de moda e artesanato sustentável como bonés, mochilas, sacolas, necessaires, camisetas, estojos, porta-capacetes, vasos para plantas etc.

O Lixo Xiki beneficia 80 mulheres apenas neste município e já impactou mais de quatro mil em todo o estado ao longo de 15 anos de atividades.

Em 2024, as doações da EuroChem , líder global na produção de fertilizantes, geraram uma economia de R$ 166 mil em custos de destinação e coleta.

3. Thales e Papa Cartão fazem parceria para reciclagem segura de cartões

A Thales, líder em pagamentos, estabeleceu uma parceria estratégica com a startup brasileira Papa Cartão, focada em sustentabilidade e logística reversa.

Iniciada em 2022, essa colaboração permite a instalação de coletores inteligentes para cartões plásticos vencidos nos pontos de atendimento dos clientes da Thales que utilizam cartões sustentáveis.

Esses coletores, distribuídos gratuitamente, permitem que os usuários insiram cartões feitos de materiais como PVC reciclado (rPVC), PET marítimo reciclado (rPET) e bioplástico PLA.

O dispositivo manual tritura os cartões, destruindo a tarja magnética e o chip, garantindo a segurança dos dados e preparando o resíduo para reciclagem. Após a coleta, a Papa Cartão recolhe o material triturado, separa os componentes (chips, plásticos) e transforma os resíduos em novos produtos, como placas plásticas recicladas. Isso completa o ciclo de sustentabilidade iniciado pela Thales, que desenvolve cartões com matérias-primas ecológicas e opções inclusivas (Braille, Voice Card, digital).

A parceria apoia a meta global da Thales de ter uma produção majoritariamente sustentável até 2030, combinando inovação tecnológica com responsabilidade ambiental e social, e reduzindo o descarte inadequado de cartões. A iniciativa também reforça o compromisso com práticas ESG mensuráveis na cadeia de pagamentos.

4. Coleta de tampinhas e limpeza dos mares no Grupo Pereira

O Grupo Pereira, sétimo maior varejista do país, tem em suas unidades, como as lojas das bandeiras Fort Atacadista (atacarejo) e Supermercados Comper, postos de coletas de tampinhas plásticas e estações de recolhimento de materiais recicláveis, como plástico, papel, metal e vidro.

As lojas estão espalhadas pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.

Nos últimos três anos, o Grupo Pereira coletou mais de 6 toneladas de tampinhas plásticas.

Em junho, em homenagem ao Dia Mundial dos Oceanos, o projeto ‘Limpeza dos Mares’ removeu 900 kg de resíduos da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, uma das áreas de conservação ambiental destinadas a preservar um espaço de grande importância biológica na costa catarinense. A iniciativa conta o patrocínio do Fort Atacadista, parceiro do projeto há 8 anos, desde 2017.

Entre os itens recolhidos estavam muitos materiais plásticos, como garrafas pet, tampas de geladeira, brinquedos e galões. O ‘Limpeza dos Mares’ já retirou mais de 191 toneladas de resíduos de praias, mares, costões e rios em Santa Catarina. O projeto também realiza ações educativas, como palestras e sessões de cinema com foco na conscientização ambiental de crianças e jovens.

5. Alelo descobriu forma de compensar o dobro do carbono emitido

Em seu aniversário de 22 anos, em junho de 2025, a Alelo, empresa de benefícios corporativos, anunciou uma série de ações alinhadas à sua estratégia de marca e com foco em sustentabilidade e responsabilidade social: entre elas, uma parceria inédita e estratégica com a Eureciclo, plataforma que certifica e rastreia a cadeia de reciclagem.

Essa colaboração transforma a Alelo na primeira empresa de benefícios a compensar o dobro do carbono emitido na produção de seus cartões, superando em 200% as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

A companhia também assumiu o compromisso de compensar mais de 110 toneladas de plástico gerado pela Alelo em 2024.

6. Mineração com resíduo que vai direto para reciclagem pela Morro do Ipê

A gestão de resíduos plásticos é uma das prioridades da Mineração Morro do Ipê, que vem ampliando suas ações voltadas à economia circular. Em 2024, a empresa destinou 3,28 toneladas de plástico limpo para reciclagem, material não contaminado por minérios ou resíduos orgânicos, incluindo sacos de ráfia. A meta da companhia é alcançar o índice de 100% de reaproveitamento progressivamente, ano a ano, de forma consistente.

