Jovem desenvolve aplicativo que utiliza inteligência artificial na educação

Um empreendedor de apenas 23 anos acaba de criar um aplicativo que utiliza inteligência artificial para acelerar o processo de aprendizado de jovens e crianças. A ideia de Pedro Lucca, fundador e CEO da Ursula, é tornar o aprendizado mais dinâmico e personalizado para toda uma nova geração nascida na era digital, utilizando a tecnologia para adaptar o aprendizado ao ritmo de cada aluno e fornecer feedbacks instantâneos para pais e responsáveis.

O aplicativo funciona como um tutor para crianças e jovens de 8 a 14 anos, possibilitando que eles suplementem o aprendizado da escola. Segundo Lucca, a inteligência artificial da Ursula será capaz de identificar as dificuldades de cada aluno e os assuntos que mais despertam a curiosidade e atenção deles. O principal diferencial do aplicativo é a fórmula de ensino.

“Os conteúdos são personalizados com temas que chamam a atenção, a utilização da IA abre infinitas possibilidades de conteúdos, será possível aprender cálculo estequiométrico usando Pokémon ou metafísica de Kant usando metáforas de Roblox”, diz. “A IA também poderá indicar atividades complementares para aprofundar os conhecimentos em determinados assuntos de interesse dos estudantes”, afirma.

A ideia de desenvolver o aplicativo surgiu quando Lucca leu um artigo científico publicado em 2013 na revista Nature. Segundo o estudo, apesar das novas tecnologias e o amplo acesso à informação, a quantidade de gênios no mundo estava caindo. O motivo: a educação em massa não tem sido capaz de desenvolver todas as capacidades das crianças.

Para Lucca, esse é um problema que ainda persiste nos dias de hoje. “Outra pesquisa, realizada por Benjamin Bloom, aponta que o aluno tutorado performa melhor que 98% dos estudantes educados somente pelos métodos tradicionais", afirma. “A educação personalizada é um fator essencial no desenvolvimento de suas habilidades”, declara o jovem, que planeja ampliar a oferta do aplicativo para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Com o objetivo de oferecer uma solução completa para o ambiente educacional, o aplicativo também terá uma plataforma para os pais, que poderão acompanhar o progresso de cada aluno em tempo real e identificar os pontos em que seus filhos precisam de mais atenção e aqueles em que mais se destacam e possuem interesse, potencializando suas habilidades e ajudando a melhorar a comunicação entre pais e filhos. Além dos conteúdos educacionais, o aplicativo contará com um espaço de comunidade, que ajuda crianças a encontrarem novos amigos com interesses em comum.

O aplicativo possui vários diferenciais, como trilhas de aprendizado montadas com o apoio da inteligência artificial, tutores virtuais capazes de corrigir exercícios e atividades em grupo para ajudar as crianças a desenvolver suas habilidades sociais.

A Úrsula prevê ter 10 mil usuários registrados na plataforma até o final de 2024 e já mira rodadas de investimentos. "Acreditamos que a tecnologia pode ser uma aliada no processo de ensino, tornando-o mais eficiente e acessível a todos”, diz o fundador. “Nós estamos criando condições para uma nova geração de gênios", diz.

[abril-veja-tambem]W3sidGl0bGUiOiJSZWNlYmEgbm9zc29zIGFydGlnb3MsIGVudHJldmlzdGFzLCBsaXZlcyBlIHBvZGNhc3RzIiwibGluayI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c3NvbGEuZGlnaXRhbC8iLCJoZWFkaW5nIjoiQXNzaW5lIG9zIGJvbGV0aW5zIGRhIELDunNzb2xhIiwiaGVhZGluZy1saW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYnVzc29sYS5kaWdpdGFsLyJ9XQ==[/abril-veja-tambem]

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Positivo Tecnologia firma parceria para oferecer solução contra ciberataques

Rui Piranda: O que o Web Summit Rio pode fazer pelo Brasil?

IA Generativa e o mercado de oportunidade para as startups