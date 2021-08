Jojo Todynho é a estrela da nova campanha do Banco PAN

“O dinheiro do FGTS não precisa ficar parado” esse é o mote da nova campanha do Banco PAN, estrelada por Jojo Todynho, que foi ao ar esta semana na TV e principais plataformas digitais. No filme publicitário, a embaixadora do Banco PAN dá orientações sobre os benefícios de antecipar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

É de uma piscina de bolinhas que a estrela carioca manda a mensagem, com uma linguagem ímpar e carregada de brasilidade, para engajar a adesão à modalidade de empréstimo do Banco PAN. Disponível também para negativados, o modelo tem taxas de juros abaixo da média do mercado e pode ser contratado de forma 100% digital. A nova campanha é assinada pela Tingle Digital Thinking.

“Estamos muito felizes com o lançamento dessa nova campanha, que reflete a missão do PAN de sempre buscar soluções que atendam às necessidades dos nossos clientes, tornando o dia a dia deles mais fácil ao permitir que tudo seja resolvido de forma rápida, digital e com preço justo. E ninguém melhor para passar esse recado do que a Jojo Todynho, de forma descomplicada e irreverente”, afirma Vivian Zwir Wertheimer, superintendente de Marketing do PAN.

Segundo a Caixa Econômica Federal, atualmente há mais de R$ 434 bilhões em recursos depositados nessas contas de dezenas de milhões de pessoas, e que poderiam estar circulando na economia.

Focado em facilitar a vida dos clientes e assegurar uma experiência digital cada vez melhor, o Banco PAN é o primeiro a permitir a antecipação do saque-aniversário com garantia do FGTS diretamente pelo app da conta.

Todos os trabalhadores com saldo no fundo de garantia conseguem alterar para a modalidade do saque-aniversário pelos canais digitais do FGTS de forma rápida e facilitada. A partir dessa solicitação, basta autorizar que o banco visualize o saldo do FGTS para contratar a antecipação com o PAN.

Ao solicitar a antecipação do saque-aniversário, o valor contratado será creditado em apenas 1 dia útil na conta do cliente, sem precisar esperar o mês do seu aniversário para o resgate, e sem se comprometer com uma parcela mensal. Quando chegar o mês do seu aniversário, a Caixa fará o pagamento ao PAN automaticamente.

