Jogos Hyper Casual usam estratégia para instigar usuário no universo gamer

Eu posso até não conhecer você, mas sei que as chances de você já ter perdido horas e horas com aquele joguinho simples, mas hipnotizador, no celular, são grandes. Isso porque, durante a pandemia, a febre dos jogos Hyper Casual aumentou. São aqueles games que viciam e que por serem mais simples, instigam o usuário a querer chegar no final deles. Mas, para começo de conversa, é preciso esclarecer o que é essa categoria de games digitais.

Jogos Hyper Casual se caracterizam por possuírem uma mecânica simplória, com design mínimo e que, na grande maioria das vezes, são gratuitos nas lojas de aplicativos. Não são novos, pois conquistaram popularidade por volta de 2014, mas tiveram grande alta durante o isolamento social, que fomentou a procura por entretenimento online.

Para apresentar uma visão geral do quadro dos jogos deste formato, atualmente, no mundo, o Sensor Tower, em 2020, mostrou que games mobile desta categoria foram responsáveis ​​por 31%, ou um terço, dos downloads globais de jogos. Isso equivale a 6,3 bilhões de downloads. Além disso, segundo a Limelight Networks, se o jogador médio gasta oito horas e 27 minutos por semana jogando videogame, boa parte deste tempo provavelmente está sendo gasto em jogos Hyper Casual.

Mas o que muita gente, que inclusive joga esse tipo de game, não sabe é que o objetivo deles é colocar novos jogadores neste universo. É converter usuários ao ambiente de entretenimento virtual por meio de jogos digitais. Diante disso, nota-se a importância dessa porta de entrada para todo o resto do ecossistema.

Nós, na Nimo TV, temos visto milhares de novos usuários nos últimos anos, principalmente no período de pandemia. Dessa forma, observamos como um simples jogo pode, em pouco tempo, levar o jogador a procurar por mais, até ele chegar a um novo estilo de consumo, como por exemplo, acompanhar eSports, streamers, mudar suas preferências de games e ainda adotar o estilo de vida desse ecossistema. É incrível como a jornada do gamer pode se transformar de forma tão rápida e inofensiva.

Sabendo disso, o grande desafio é como receber, e manter, estes novos gamers nas plataformas de streaming. Por isso, na Nimo TV, nosso foco é ser diversa, plural, receptiva e acessível, oferecendo espaço para que qualquer pessoa que se interesse se sinta bem no nosso ambiente online. A entrada pode até ser fácil, mas apenas empresas que realmente investem na inovação de serviço e conteúdo conseguem manter tal público. E os jogos Hyper Casual, com certeza, continuarão sendo uma tendência para os próximos meses.

*Rodrigo Russano Dias é Head de PR e Social Media na Nimo TV Brasil

