Já pensou se seus colaboradores também fossem influenciadores? Dona da Anacapri investe no conceito

Os influenciadores digitais e criadores de conteúdo são, em sua maioria, profissionais autônomos, que atendem a diferentes clientes. Como seria se a indústria pudesse treinar seus próprios influenciadores?

Para testar o conceito, a varejista de moda Arezzo&Co, dona de marcas como Arezzo, Schutz e Anacapri, criou o programa influencersZZ, que acaba de concluir sua primeira edição com a capacitação de oito vendedores de diferentes regiões do Brasil.

Durante três meses de treinamento, os participantes aprenderam sobre estratégias de marketing digital, criação de conteúdo, gestão de redes sociais, além de técnicas de edição de fotos e vídeos.

Por que treinar vendedores para serem influenciadores?

O projeto foi criado pela equipe de Treinamento & Desenvolvimento (T&D) da Arezzo&Co, responsável por iniciativas de educação e qualificação profissional voltadas aos colaboradores.

O programa tem o objetivo de potencializar a carreira dos colaboradores e manter a empresa atualizada no cenário de vendas nacional, levando em conta a Creator Economy e o futuro dos negócios online.

“É uma iniciativa transformadora para nossa equipe, proporcionando uma verdadeira alavancagem de carreira por meio de uma série de cursos e estratégias inovadoras, que potencializam resultados. Ao desenvolver um olhar voltado para a criação de conteúdo, o time vai conseguir, cada vez mais, transformar histórias em excelentes experiências de atendimento”, comenta Ricardo Fragoso, gerente de T&D da Arezzo&Co.

No último domingo, 24 de novembro, os oito participantes do programa foram homenageados e reconhecidos na Convenção de Vendas Arezzo&Co, realizada em São Paulo.

Como foi feito o treinamento de influenciadores digitais?

O InfluencersZZ contou com o apoio de especialistas em marketing digital, marketing de influência e Treinamento & Desenvolvimento. Conteúdos focados em estratégias de engajamento nas redes sociais e alinhamento de conteúdo com o DNA das marcas foram alguns dos temas abordados.

Os participantes receberam equipamentos e foram certificados e reconhecidos como influenciadores regionais da Arezzo&Co, recebendo um "Kit InfluencersZZ" – com itens de som, iluminação etc. para ajudar no processo de criação de conteúdo.

"Participar do InfluencersZZ impactou minha visão profissional para o futuro e, agora, quero explorar este novo caminho também como criadora de conteúdo”, comenta Kellis, de 34 anos, uma das participantes do programa e influenciadora regional da Arezzo no Rio de Janeiro (RJ).

“Acompanhar o desenvolvimento desses profissionais ao longo do programa foi muito inspirador e gratificante. Quando oferecemos as ferramentas certas, não estamos apenas impulsionando a carreira dos nossos vendedores e gerentes, mas também a inovação dentro do varejo”, conclui Flávia Vagen, Diretora de Relações Institucionais, Franchising e T&D da Arezzo&Co.

