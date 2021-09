Já pensou bater ponto por WhatsApp? Conheça esta e outras novidades no RH

A Pontomais, líder no setor de otimização de processos de RH, anuncia a chegada de quatro soluções para gestão de recursos humanos: o ponto eletrônico por WhatsApp, os módulos de férias, escala de jornada online e a gamificação “Universo do Tempo”. Alguns destes recursos já podem ser utilizados pelos mais de 15 mil clientes da startup que facilita rotinas de RH, como registro de horas, folha de pagamento e férias de mais de 560 mil colaboradores em todo o país.

O registro do ponto eletrônico por WhatsApp traz uma facilidade adicional aos funcionários que já utilizam o sistema da Pontomais, porém sofrem com questões de ordem técnica em seus dispositivos. Essa solução integra a plataforma à rede social e, em menos de 30 segundos, o registro do início do trabalho é feito.

“A novidade também é interessante para profissionais que se deslocam de um lugar para o outro, como quem trabalha com setor comercial e de vendas ou construção civil”, afirma Hendrik Machado, CEO e fundador da empresa.

O sistema da Pontomais anuncia o módulo férias em sua plataforma para lançamento para o próximo mês. Por meio desse, o colaborador pode acessar a quantidade de dias de descanso disponíveis, solicitar o benefício e ter a aprovação e assinatura digital das áreas responsáveis sem a necessidade de ir até a sede da empresa.

O sistema se conecta ao registro de ponto, que entende automaticamente que o funcionário estará fora da empresa no período, além de informar diretamente, via e-mail, o contador que usa plataformas que possuem integração com o sistema Pontomais. A plataforma conta com uma visualização das férias e folgas dos colaboradores para que o restante da equipe possa ter acesso.

Pensando no incentivo ao colaborador, a startup tem a iniciativa Universo do Tempo, uma espécie de jogo para engajar as pessoas a registrarem seus pontos e com isso ganharem pontos. Por meio da competição positiva, os colaboradores se sentem motivados a mexerem na plataforma e cuidarem mais do ponto, o que pode gerar premiações ao final do mês, como bonificação em dinheiro, vouchers/vale-compras e até mesmo day off.

“É uma ótima forma de potencializar a criatividade do departamento de RH munindo estes profissionais com dados para que possam beneficiar os colaboradores engajados”, declara Ricardo Nacarato, gerente de marketing.

A empresa também oferece acompanhamento de escala de jornada de trabalho para áreas como hospitais e lojas. Com o calendário macro da empresa, os gestores podem automatizar a logística de trabalho e os colaboradores têm acesso aos demais colegas. Além de personalizar o sistema conforme as necessidades específicas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também