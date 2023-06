Izio&Co promove integração da cadeia varejista usando tecnologia de dados

O varejo é um dos segmentos que mais cresce no Brasil, de acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas no setor aumentaram em 0,8% em março deste ano. Com o varejo cada vez mais digital, concorrido e dinâmico e dentro de um cenário em que os hábitos do consumidor assumiram um papel importantíssimo no mercado e passaram a exercer impacto direto no desenvolvimento dos negócios, conhecer o consumidor e saber do que ele precisa se tornou prioridade, e a tecnologia exerce um papel fundamental para que as empresas possam entender seus públicos e oferecer um atendimento personalizado.

E é dentro desse cenário que a Izio&Co, a mais completa solução de conexão de todas as pontas da cadeia varejista com o consumidor final, vem se destacando no mercado. Para se ter uma ideia, a empresa fechou 2022 com um aumento de 60% no número de clientes, passando a impactar com seus serviços aproximadamente 2 milhões de shoppers.

Como a empresa está inovando no mercado varejista?

No período, só na plataforma de cashback Mangos, a empresa ajudou a distribuir cerca de R$ 1 milhão aos consumidores, ressaltando a importância da indústria para o público em um contato direto. Com isso, o aplicativo atingiu um crescimento de 170% nos cadastros no primeiro trimestre do ano, na comparação com o mesmo intervalo de tempo em 2022. Além disso, a startup alcançou mais de R$6 milhões em Cashback para seus usuários no último ano e tem expectativa de chegar aos R$10 milhões em 2023.

Ao lado da ferramenta, a Izio&Co traz soluções de conexão com o “shopper”, como CRM, aplicativo, alavancas de ofertas (descontos, sorteios e cashback) e vendas por meio da solução Izio Loyalty, auxiliando os varejistas e as marcas a levarem aos shoppers de todo o Brasil ações comerciais personalizadas, com benefícios e promoções que vão de encontro ao que os clientes estão buscando. Para isso, a companhia utiliza algoritmos que promovem uma comunicação assertiva entre todos os envolvidos no processo.

Segundo Rodrigo Ribeiro, CEO da companhia, esse sistema integrado é essencial para os dias de hoje, em que os shoppers estão à procura de oportunidades que atendam suas necessidades e experiências mais customizadas, não apenas a aquisição de produtos. “De um lado temos um “shopper” que, em vez de precisar ir à loja para entender os preços praticados ou só saber alguns valores via propagandas na TV, hoje ele acessa essas informações pelo celular. E de outro lado, o varejo consegue oferecer experiências muito mais assertivas a partir da análise de dados de comportamento do consumidor, aprimorando sua experiência”, afirma.

Nesse sentido, o executivo ainda reforça que o varejo e a indústria devem agir como parceiros para aproveitarem as chances de aumentar as vendas. “Quando os esforços são reunidos, é possível estruturar dados que melhoram uma série de frentes, como níveis de estoque, ruptura e eficiência promocional. Ou seja, juntando as novas tecnologias com a colaboração desses dois segmentos, as preferências do público tendem a ficar cada vez mais claras”, diz.

