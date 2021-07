Ipiranga, ExxonMobil e Eneva investem R$ 23 milhões em doações

Três empresas do setor de óleo e gás se mobilizaram e, juntas, investem R$ 23 milhões em doações para o combate aos efeitos da pandemia de covid-19.

Ipiranga e Unicef se uniram para comprar equipamentos de proteção individual (EPI) e distribuir a profissionais de saúde da linha de frente, atendendo unidades públicas de saúde em Santarém (Pará) e Salvador (Bahia). Máscaras cirúrgicas, toucas descartáveis, óculos de proteção e outros itens estão sendo doados a essas localidades. A estimativa é de que as doações impactem indiretamente mais de 1 milhão de pessoas que vivem nos dois estados.

A Bahia receberá, neste mês de julho, cerca de 27 mil máscaras PFF2 que serão distribuídas, em parceria com a Secretária Municipal de Saúde, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), SAMU e pronto atendimento dos municípios de Salvador. Além disso, 3.860 profissionais de saúde serão apoiados por um mês e meio.

Já no Pará, a doação realizada é capaz de atender por até três meses 74 unidades primárias de saúde de Santarém. No total serão doados 52.700 máscaras cirúrgicas, 34.600 toucas descartáveis, 636 óculos de proteção, 9.000 luvas de procedimento, 600 aventais descartáveis manga longa e 5.000 propés. Santarém é polo de referência para outros 19 municípios da região do Baixo Amazonas, recebendo alta demanda de pacientes destas regiões, imposta pela pandemia.

Para ajudar no combate ao covid-19, a Eneva investiu cerca de R$ 23 milhões ao longo de 2020. O dinheiro foi usado na aquisição de testes de detecção do coronavírus, equipamentos de saúde, medicamentos, kits de higiene e de limpeza hospitalar, cestas básicas, máscaras, entre outros itens que foram doados aos municípios próximos às operações da empresa nos estados do Amazonas, Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro e Roraima.

A ExxonMobil, conhecida também como Esso, realizará sua primeira iniciativa social em Sergipe, doando cestas básicas para cerca de 3.600 famílias sergipanas em situação de vulnerabilidade social e econômica agravada pelos impactos da pandemia da covid-19.

Nesta etapa da ação assistencial, a empresa destinará R$ 287.500 para a doação de cestas básicas com itens de nutrição básica e higiene. As doações integram a campanha “Balaio Solidário — Sergipe Sem Fome” e serão realizadas por meio do apoio do Instituto Rahamim, uma sociedade civil organizada de caráter assistencial atuante no estado.

