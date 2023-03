Investir em patrocínio é bom, mas você já ouviu falar em ganho social?

As empresas B2B rapidamente perceberam a importância do fomento e apoio a projetos patrocinados como estratégia para fortalecer o posicionamento da marca e conversar com sua audiência. Isso é fato, mas o ganho maior das ações de patrocínios e incentivos tem sido para a sociedade e suas comunidades. Responsáveis por propiciar experiências únicas e aspiracionais, como grandes eventos, shows, montagens teatrais, exposições e competições esportivas, essas iniciativas surpreendem o público, ávido por desfrutar das atividades e compartilhar sua vivência nas redes sociais. Cada vez mais, vemos colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores se transformarem voluntariamente em embaixadores da marca, interagindo e divulgando ações que vão muito além do core business das empresas.

O apoio a projetos incentivados abre ainda um leque de oportunidades para o desenvolvimento de uma série de iniciativas, onde o foco está na sociedade, e as companhias precisam estar atentas neste sentido. A última edição do relatório Benchmarking do Investimento Social Corporativo (BISC), publicado em 2021, apontou o crescimento de 13% nos investimentos sociais e aumento do volume dos recursos aplicados na área social pelas empresas da Rede BISC, batendo a casa dos R$ 2,5 bilhões.

Com poder de criar valor para a sociedade, esses projetos oferecem contrapartidas interessantes para as empresas, como: aumento de brand awareness, experiência de marca e geração de conteúdo. É importante que o público beneficiado esteja ao centro, pois é por meio dessas transferências de valores que a empresa consegue atuar de forma sustentável e inovadora, reforçando sua responsabilidade social corporativa

No caso da Prio, maior petroleira independente do Brasil, queremos nos conectar com instituições que desenvolvam projetos em linha com nossas energias, que reflitam nossas virtudes e que gerem impacto positivo na sociedade. A nossa marca está engajada em ações ligadas ao esporte, à arte e ao meio ambiente.

No incentivo à cultura, realizamos, em março, no Rio e em São Paulo, o Prêmio Prio do Humor, numa ação inédita de fomento ao humor brasileiro, em parceria com o ator e humorista Fábio Porchat. Pelos próximos cinco anos, iremos contribuir com a cultura nacional levando diversão e alegria para as pessoas, que consomem entretenimento de qualidade e se conectam emocionalmente com a empresa. Outra ação de grande repercussão foi o patrocínio da temporada carioca do fenômeno musical ‘Mamma Mia!’.

Nos esportes, renovamos pela terceira vez o patrocínio do piloto Nicolas Costa, que estreou com vitória no Campeonato Sprint da Porsche Carrera Cup. A iniciativa tem total sinergia com nossos valores: ousadia, excelência e eficiência. Ainda apoiamos o Instituto Reação, o Instituto Todos na Luta.

A Prio também se engaja em projetos como o Teatro Casa Grande, a Casa de Cultura Laura Alvim, a Orquestra Sinfônica Brasileira, o Favela Brass, a Orquestra Neojibá, a Escola de Gente e o Instituto Donas de Sí, além de diversas iniciativas socioambientais junto às comunidades da Bacia de Campos.

É a nossa cultura baseada na “energia humana que gera energia”. Há anos, investimos em apoiar diversos projetos e instituições aderentes aos nossos valores. Esse é o jeito Prio de retribuir para a sociedade parte do seu sucesso.

E, para fazermos mais, acabamos de lançar o Portal de Projetos Prio para receber propostas de quem está em busca de patrocínio para o seu projeto. As inúmeras possibilidades estão diante dos nossos olhos e não pararemos por aqui – afinal, queremos liderar pelo exemplo e incentivar muitas outras companhias B2B para que se juntem a esse esforço, que precisa ser de todos nós.

*Gabriel Hackme é gestor de projetos Incentivados e Patrocínios da PRIO

