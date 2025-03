Investimento de R$ 1 bi posiciona DF entre capitais com fornecimento de energia mais confiável

Para manter a satisfação da população, o avanço da qualidade dos serviços precisa ser prioridade para as companhias do setor de energia elétrica, especialmente no caso das ex-estatais.

Com essa noção norteando sua estratégia, o grupo Neoenergia investiu mais de R$ 1 bilhão em quatro anos desde que assumiu a concessão da CEB Distribuição (CEB-D).

Os investimentos se concentraram em tecnologia, modernização, expansão de redes e geração de novos empregos.

O grupo também anunciou que aportará mais de R$ 1,3 bilhão até 2029 na sua distribuidora que atende a capital federal.

O valor investido em quatro anos representa o equivalente a 15 anos de aportes feitos pela CEB anteriormente. Atualmente, a CEB Ipes ainda é a responsável pela iluminação pública de todo o DF.

Investimentos resultam em melhora nos indicadores de qualidade

A média de tempo em que o consumidor do Distrito Federal (DF) ficou sem energia teve redução de 43% nos últimos quatro anos .

Levantamento, realizado a partir de dados publicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mostra que a retração do indicador conhecido como DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) posicionou Brasília como a capital que possui o restabelecimento de energia mais rápido do país.

Em 2024, os brasileiros passaram em média 10,24 horas sem energia por ano.

No DF, o brasiliense ficou em média 5,04 horas sem energia por ano – metade da média nacional.

O consumidor da capital teve energia sem interrupção por 99,94% das horas do ano .

DF tem o 4° menor tempo sem energia do Brasil

Antes da concessão, em 2021, o DF ocupava a 13ª posição entre as 29 empresas de distribuição de energia no Brasil – as que possuem mais de 400 mil clientes.

O avanço de nove posições coloca Brasília como a única capital do país entre as 5 regiões que possuem o fornecimento de energia mais rápido.

Os outros locais mais bem colocados estão situados no interior de São Paulo.

"Possuir um dos melhores níveis de qualidade do país é um sinal de que os investimentos realizados pela Neoenergia estão trazendo os resultados esperados e nos dá a confiança de que estamos contribuindo para o desenvolvimento da nossa capital”, conclui Antônio Queiroz, diretor técnico da Neoenergia Brasília.

