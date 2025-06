Inverno com bandeira vermelha pode acelerar expansão da energia solar por assinatura

Em maio, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou bandeira vermelha para o mês de junho. Isso significa que, este mês, as contas de luz terão cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100kW/h consumidos. Durante o inverno, quando as temperaturas baixas estimulam banhos mais longos e o uso de aquecedores, a energia já costuma ser mais cara, mas o aumento tarifário a deixará especialmente alta.

Para Eduardo Coutinho, diretor comercial da AXS Energia, esta combinação de fatores poderá elevar a popularidade da energia solar por assinatura. “Em um cenário de incerteza tarifária, a energia solar por assinatura tem se mostrado uma alternativa eficiente, acessível e sem burocracia. É uma forma de aliviar o orçamento doméstico com previsibilidade e sem investimento inicial”, diz.

O serviço está em plena expansão no país

De acordo com dados atualizados da ANEEL, o país ultrapassou, em junho de 2025, a marca de 40 GW de capacidade instalada em energia solar no segmento de geração distribuída. Esse avanço representa um salto de 10 GW se comparado ao mesmo período do ano passado.

Segundo levantamento da AXS Energia, empresa que opera no setor de geração distribuída, consumidores que aderiram à modalidade registraram economia média de até 17% nas faturas mensais a depender dos estados onde a companhia atua. Para a empresa, a alta considerável, prevista para as contas de junho, poderá ser fator impulsionador para o número de adesões.

Sustentabilidade também é fator de interesse para os consumidores

Para uma das clientes da companhia, Rosimar Aquino Morais, a ideia da contratação surgiu em janeiro de 2024, quando ela e o marido abriram o Empório Birosca, em Belo Horizonte, uma das regiões onde a companhia oferece o serviço.

A AXS indica o caso como exemplo de como os consumidores não só procuram economia, mas também estão conscientes da necessidade de uma postura mais sustentável.

“Sinto que hoje estamos fazendo parte de algo mais sustentável, colaborando com o meio ambiente e com o futuro. Quando pensamos em deixar um legado para os nossos filhos, acredito que uma das principais contribuições é escolher uma empresa séria e comprometida com fontes renováveis, estamos muito satisfeitos”, conclui Rosimar.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube