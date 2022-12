Instituto Assaí doa 15% a mais de alimentos em campanha contra fome

O Instituto Assaí está realizando, em conjunto com mais de 90 instituições sociais parceiras, a campanha Alimento a Gente Compartilha. A ação acontece até 18 de dezembro em todas as mais de 250 lojas do Assaí distribuídas pelo país. O objetivo é mobilizar clientes, fornecedores e colaboradores para compartilhar alimentos que serão distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade.

Todas as lojas do Assaí Atacadista contarão, durante o período da campanha, com pontos de coleta localizados próximos aos caixas de atendimento. Nesses espaços, os clientes poderão doar qualquer tipo de alimento não perecível e itens de cesta básica, como arroz, feijão, óleo, leite em pó, açúcar, molho de tomate, macarrão, farinhas, enlatados, entre outros. Nos dias 03, 10 e 17 de dezembro, voluntários de instituições sociais estarão presentes nas lojas para uma ativação de sensibilização. Entre as organizações sociais cadastradas para a Campanha ‘Alimento A Gente Compartilha’ estão a CUFA (Central Única de Favelas e a Ação da Cidadania), que são responsáveis por garantir a operação e redistribuição dos alimentos para as pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade.

A doação direta e a mobilização da sociedade estão em linha com o eixo de Segurança Alimentar do Instituto, que ainda é signatário do Pacto pelos 15% com Fome. Assim, em paralelo às arrecadações feitas pelos clientes, a companhia irá doar mais 15% da quantidade total à ação, ou seja, a cada 10 kg de alimentos serão doados mais 1,5 kg de comida.

Neste ano, o Assaí tem intensificado as suas ações para contribuir no combate à insegurança alimentar no Brasil e aumentou em 65% a quantidade de comida doada em todo o país. Mais de 2 mil toneladas de alimentos de frutas, legumes e verduras serão distribuídas pelas lojas da Companhia até o final de dezembro deste ano, contribuindo ainda para o combate ao desperdício.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: