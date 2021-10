Inspiring lança ferramenta de fidelização sem uso de dados pessoais. Veja

Por Bússola

A Inspiring, empresa do grupo Stefanini que atua na criação de canais digitais de relacionamento e engajamento entre marcas e consumidores, lançou uma ferramenta de fidelização sem necessidade de o cliente fornecer seus dados pessoais. Batizada de “Fidelidade Protegida”, a solução permite ações personalizadas para o varejo e uma experiência segura para o cliente. Sem a necessidade de solicitar dados pessoais, senha ou login, a loja consegue, por meio da plataforma da Inspiring, oferecer ao seu cliente uma experiência segura e em conformidade com a LGPD.

“A relação do cliente com a loja é anônima e a recorrência em compras é recompensada com descontos diferenciados. Com esta solução, queremos mostrar ao mercado que é possível saber o que é relevante para o cliente sem precisar que ele abra os seus dados pessoais. Há todo um processo profiling usando algoritmos de aprendizado em máquina, e a seleção de ofertas é realizada com uso de Inteligência Artificial (IA)”, afirma João Mota, CEO da Inspiring.

Além de garantir mais segurança ao cliente e não demandar do varejista mais tempo de atendimento para cadastrar as informações, o “Fidelidade Protegida” permite às redes ampliar a frequência de compra e o ticket médio mensal. Com isso, ganha-se agilidade no atendimento do balcão e segurança em todo o processo, eliminando qualquer fragilidade frente à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Atualmente, a plataforma de engajamento da Inspiring atende 65 milhões de pessoas. Com esta nova oferta, a empresa do Grupo Stefanini espera duplicar a base de clientes em um ano. Com a internacionalização para a América Latina, a expectativa é chegar a cinco milhões de consumidores fora do Brasil neste mesmo período.

“Estamos confiantes de que essa solução terá uma grande adesão no mercado por simplificar os programas de fidelização e ao eliminar riscos de um eventual vazamento de dados. Lançamos inovação para quebrar um paradoxo: enquanto nossos concorrentes afirmam que só conseguem fazer ofertas se tiverem os dados pessoais detalhados dos clientes, garantimos que é possível atingir os mesmos níveis de receita adicional, com ofertas personalizadas e relevantes para o consumidor, trabalhando sem dados pessoais e oferecendo ao consumidor segurança de adequação à LGPD e tranquilidade em caso de vazamento de dados”, diz João Mota.

Embora a Inspiring seja referência no setor farmacêutico em plataforma de fidelização por meio de ofertas e benefícios personalizados, o modelo é totalmente aderente para outros setores do segmento varejista, tais como supermercados e redes de materiais de construção, magazines, restaurantes etc.

A plataforma de engajamento da Inspiring é reconhecida no mercado por oferecer acesso multicanal de relacionamento, que permite integrar diversos sistemas e fazer a orquestração de todos os pontos de contato, colocando o cliente no centro como protagonista da ação. A ferramenta também gera insights para atuar em um formato NBO, que atende a programas de vantagens e descontos, ampliando em quase 60% o ticket médio mensal dos clientes.

Para o lançamento do programa “Fidelidade Protegida”, a Inspiring implementou uma tecnologia patenteada de Machine Learning que consegue identificar o perfil de compra do cliente e oferecer descontos personalizados, mesmo utilizando uma base de dados anônimos.

Hoje, a empresa investe cerca de 15% de suas receitas em pesquisa e desenvolvimento.

“Nosso objetivo é gerar valor para o cliente com a evolução da nossa plataforma, capaz de promover mensalmente um incremento de 6% a 13% sobre a receita total. O resultado acima da média é resultado da implementação de conceitos complexos de marketing transacional e de relacionamento, que humanizam a interação ao oferecer uma solução simples e intuitiva na ponta”, afirma Mota.

