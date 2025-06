Inspirando-se no próprio CEO, gestora de investimentos lança projeto social de educação financeira

Com o propósito de promover a transformação social por meio da educação financeira, a Blue3 Investimentos anuncia o lançamento do Jornada Financeira, seu primeiro projeto social. O programa pretende ensinar, nos próximos dois anos, pelo menos 15 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social que residem, especialmente, em cidades mais afastadas das capitais.

Para o fundador e CEO da Blue3 Investimentos, Wagner Vieira, a transformação econômica só é possível por meio do conhecimento. “Levar educação financeira de forma simples e aplicável para essas famílias, ensinando, na prática, como é possível fazer a gestão correta de seus recursos e o empenho estratégico no pagamento de contas e no investimento, por menor que seja, é a peça-chave para quebrar o ciclo de pobreza”, diz.

História do fundador e CEO é fonte de inspiração para o projeto

À frente de uma empresa que nasceu em Franca, interior de São Paulo, hoje uma das principais assessorias de investimentos do país, Vieira emprega mais de 600 profissionais em 15 localidades. Parte deste time é fruto de um programa interno da Blue3 Investimentos que auxilia, com treinamento e mentoria, novos assessores a ingressarem no mercado de investimentos.

O time, com projeção de crescimento em 40% este ano, é responsável pela gestão de R$36 bilhões sob custódia.

“Não nasci com essa herança, eu a construo diariamente”, revela Wagner Vieira. Filho de uma família simples, com pais trabalhadores – a mãe cozinheira e o pai sapateiro –, ele começou desde os 12 anos a trabalhar para auxiliar na renda familiar. “Fui empacotador de supermercado, vendedor de loja e bancário. Mas em todas as fases da minha vida e carreira, o desejo de obter conhecimento e trabalhar duro sempre foram parte de mim”, conta.

Para o empresário, o conhecimento e a gestão financeira foram pontos fundamentais para a sua trajetória de sucesso, que está em ascensão. “Sou a prova viva de que a educação financeira muda cenários e transforma futuros. Agora é o momento de dividir esse conhecimento e ser aquele suporte adequado para tantas pessoas que hoje não conseguem terminar o mês com o salário que receberam”.

O projeto Jornada Financeira

O Jornada Financeira será conduzido por especialistas da Blue3 Investimentos, de forma voluntária, e estruturado em módulos que abordam desde conceitos básicos de finanças pessoais até planejamento de curto, médio e longo prazo, promovido pela metodologia do Sim Planejar, com dinâmicas adaptadas à realidade dos participantes.

Convicta de que a educação financeira é um dos motores para a transformação social e econômica do país, Simone Costa, idealizadora da metodologia Sim Planejar, atual sócia e Head de Desenvolvimento e Negócios na Blue3 Investimentos, é a responsável técnica do Projeto Jornada Financeira. “É por meio do conhecimento que o indivíduo tem ferramentas para se adaptar aos diferentes cenários da vida. Sabendo o caminho, cada pessoa tem condições de ter uma vida financeira saudável e sustentável para realizar sonhos e projetos”.

Para o início desta empreitada, a Blue3 Investimentos se uniu ao conceituado Instituto Verdescola, ONG que atua há 20 anos com educação de qualidade de crianças e adolescentes no contraturno escolar, e proporciona cursos de capacitação profissional a jovens e adultos que residem na região da Vila Sahy, em São Sebastião.

“Para nós, educação é primordial para a transformação de vidas. O Projeto Jornada Financeira, chegará para compor o que muitas mães e pais de família da região precisam para retomarem o controle de suas vidas e planejarem um futuro mais autônomo e seguro”, destaca Maria Antônia Civita, CEO do Instituto Verdescola.

