Inovação no campo digital cria novas oportunidades nas relações comerciais Brasil-Itália

A XII Semana Internacional da Magna Grécia, realizada pela Fundação Magna Grécia de 22 a 24 de abril, teve início no Rio de Janeiro. O tema do primeiro dia de trabalho, realizado no Consulado Geral da Itália no Brasil, foi "o valor do Made in Italy", tema explorado na presença de palestrantes importantes.

"As oportunidades de cooperação entre Itália e Brasil são inúmeras, a começar pela aprovação do acordo comercial UE-Mercosul, que pode estimular as exportações para o mercado latino-americano", disse Giorgio Silli, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores da Itália, que também reiterou a intenção do governo italiano de trabalhar para promover exportações e parcerias comerciais com o Brasil e outros países latino-americanos.

Os governos do Brasil e da Itália estão intensificando, por exemplo, os diálogos lançados em 2024 para um acordo de cooperação voltado ao combate ao tráfico internacional de drogas. Esse será o tema a ser tratado ao longo de toda a programação desta quinta-feira (24), mais especificamente no combate à nova frente dos crimes cibernéticos.

"Já existe uma parceria histórica e sólida em diferentes setores entre os países – como turismo, segurança, crimes cibertnéticos, defesa, energia, cultura e migração. Ao promover esse encontro, a Fundação estimula o intercâmbio e fortalece a relação Brasil-Itália, com especial atenção à região do sul da Itália", disse Nino Foti, presidente da Fundação Magna Grécia, que lembrou que atualmente existem no Brasil mais de 30 milhões de italianos (por nascimento ou descendência).

“Existem mais de 1.000 empresas italianas ou fundadas na Itália operando no Brasil, como ENEL, TIM, FIAT, Leonardo, Marco Polo, Tramontina e Bauducco. Por isso, a escolha do Rio de Janeiro para a realização deste evento é estratégica", observou Alessandro Cortese, embaixador da Itália no Brasil. "Quando o acordo comercial UE-Mercosul estiver finalizado, a balança comercial será certamente ainda mais relevante. Em 2024, a Itália registrou cerca de US$ 6,4 bilhões em exportações para o Brasil, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior."

