Iniciativa libera 500 acessos gratuitos de software para impulsionar formação de novos geocientistas

Este ano, a Seequent, The Bentley Subsurface Company, oferecerá aos estudantes do Programa Desenvolver 2025 da Vale, acesso gratuito ao seu conjunto de softwares para para geociências.

A iniciativa é parte de uma competição destinada a estudantes universitários de graduação e pós-graduação que são desafiados a propor soluções inovadoras para os problemas enfrentados pela Vale e pela indústria de mineração.

O objetivo é envolver estudantes em áreas onde a demanda por profissionais de geociências é maior, como na estimativa de recursos minerais, engenharia geotécnica e geofísica.

“Os aplicativos incluídos são o Leapfrog, o Geostudio e o Oasis Montaj. Eles permitem o modelamento tridimensional de geologia, geomecânica e geofísica de forma intuitiva e integrada. Dessa forma, os estudantes podem construir modelos digitais de diversos tipos de informações do subsolo que são relevantes para uma empresa de mineração”, detalha Ignacio Torresi, Vice-Presidente Executivo, América Latina da Seequent.

Impulsionando a formação de novos geocientistas

Em 2024, aproximadamente metade dos finalistas do Programa Desenvolver e seus supervisores destacaram que ter acesso a software especializado seria altamente benéfico para seus projetos.

Como parte dessa colaboração, a Seequent se compromete a fornecer até 500 licenças de programas variados gratuitamente para estudantes participantes de universidades de toda a América Latina.

Julia Oliveira, Gerente de Vendas Técnicas para a América Latina, afirmou: "Estamos cientes da escassez de geocientistas tanto na região quanto globalmente, e por isso, estamos animados em apoiar esta iniciativa, que tem o potencial de inspirar a próxima geração de geocientistas."

“Incluir esse tipo de ferramenta na formação dos estudantes contribui para uma grade curricular mais moderna, permitindo que eles se formem com uma base acadêmica sólida e, ao mesmo tempo, mais preparados para o mercado de trabalho. Queremos investir no futuro por meio da participação na formação desses estudantes e fortalecer nossa parceria com a Vale, um dos nossos maiores clientes globais”, conclui Torresi.

