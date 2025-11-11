Iniciativa leva segurança viária para 40 escolas perto de rodovias

Com o objetivo de promover o desenvolvimento social nas regiões onde atua, a EPR lança o programa Conviver nas Escolas. Serão 40 instituições de ensino que receberão diagnóstico de medidas de esforço para a proteção dos estudantes no trajeto entre casa e escola.

A operadora de concessões rodoviárias começa a iniciativa com seis das suas concessionárias de Minas Gerais e do Paraná. Cerca de 20 mil estudantes serão beneficiados.

O Conviver nas Escolas nasce no âmbito do Programa Conviver, lançado pela EPR em setembro de 2025 como uma iniciativa de educação, operação e diálogo com usuários e comunidades.

A urgência da iniciativa é evidente: todos os anos, segundo a ONU, 1,35 milhão de pessoas morrem em acidentes de trânsito e entre 30 a 50 milhões ficam feridas. Entre crianças e jovens de 5 a 29 anos, os acidentes viários já representam a principal causa de morte no mundo.

Na prática, isso significa que, todos os dias, 500 crianças perdem a vida em acidentes evitáveis, muitas vezes a poucos metros de suas escolas.

Compromisso com a segurança viária das comunidades locais

A iniciativa é baseada na visão da empresa de que rodovias seguras dependem da combinação entre infraestrutura de qualidade e comportamentos responsáveis.

Para a EPR, quando esses dois fatores se somam, as rodovias cumprem plenamente seu papel de impulsionar o desenvolvimento econômico e social.

“Com a chegada do Conviver nas Escolas, reforçamos o compromisso de trabalhar junto às novas gerações para que a segurança viária esteja integrada ao cotidiano desde cedo. São lições que os estudantes levam para a vida, ajudando a criar uma cultura de respeito e responsabilidade nas estradas", afirma Carlo Framarim, diretor de Operações da EPR.

Meta que reflete intenções globais de redução do perigo no trânsito

O projeto conta com a parceria do iRAP (International Road Assessment Programme), organização sem fins lucrativos referência global em segurança viária, presente em mais de 135 países e com status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social da ONU.

Entre as Metas Globais das Nações Unidas para 2030, destaca-se o compromisso de reduzir pela metade as mortes e ferimentos no trânsito em todo o mundo.

Uma dessas ferramentas do iRAP é o Star Rating for Schools (SR4S), que avalia a segurança das vias no entorno escolar e atribui uma classificação de uma a cinco estrelas.

Essa metodologia, empregada em 80 países e que já atingiu um universo de meio milhão de crianças e jovens, possibilita identificar riscos, orientar investimentos e priorizar intervenções, de forma a proteger milhões de estudantes em diferentes países.

No Brasil, o Conviver nas Escolas será pioneiro na aplicação do SR4S em escala, garantindo diagnósticos técnicos e intervenções alinhadas às melhores práticas internacionais.

“Em todos os lugares onde o projeto foi implementado, houve mudanças significativas na vida dos alunos e das comunidades das quais fazem parte, especialmente em relação à segurança da infraestrutura viária e às velocidades seguras”, conclui Julio Urzua, diretor global de Projetos do iRAP.