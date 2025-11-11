Bússola

Iniciativa leva segurança viária para 40 escolas perto de rodovias

Instituições de ensino no entorno das rodovias administradas por seis concessionárias da EPR serão avaliadas dentro das premissas do projeto

Todos os dias, 500 crianças perdem a vida em acidentes evitáveis (Ministério dos Transpores/Divulgação)

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 07h00.

Com o objetivo de promover o desenvolvimento social nas regiões onde atua, a EPR lança o programa Conviver nas Escolas. Serão 40 instituições de ensino que receberão diagnóstico de medidas de esforço para a proteção dos estudantes no trajeto entre casa e escola. 

A operadora de concessões rodoviárias começa a iniciativa com seis das suas concessionárias de Minas Gerais e do Paraná. Cerca de 20 mil estudantes serão beneficiados.

O Conviver nas Escolas nasce no âmbito do Programa Conviver, lançado pela EPR em setembro de 2025 como uma iniciativa de educação, operação e diálogo com usuários e comunidades.

A urgência da iniciativa é evidente: todos os anos, segundo a ONU, 1,35 milhão de pessoas morrem em acidentes de trânsito e entre 30 a 50 milhões ficam feridas. Entre crianças e jovens de 5 a 29 anos, os acidentes viários já representam a principal causa de morte no mundo. 

Na prática, isso significa que, todos os dias, 500 crianças perdem a vida em acidentes evitáveis, muitas vezes a poucos metros de suas escolas. 

Compromisso com a segurança viária das comunidades locais

A iniciativa é baseada na visão da empresa de que rodovias seguras dependem da combinação entre infraestrutura de qualidade e comportamentos responsáveis. 

Para a EPR, quando esses dois fatores se somam, as rodovias cumprem plenamente seu papel de impulsionar o desenvolvimento econômico e social.

“Com a chegada do Conviver nas Escolas, reforçamos o compromisso de trabalhar junto às novas gerações para que a segurança viária esteja integrada ao cotidiano desde cedo. São lições que os estudantes levam para a vida, ajudando a criar uma cultura de respeito e responsabilidade nas estradas", afirma Carlo Framarim, diretor de Operações da EPR

Meta que reflete intenções globais de redução do perigo no trânsito

O projeto conta com a parceria do iRAP (International Road Assessment Programme), organização sem fins lucrativos referência global em segurança viária, presente em mais de 135 países e com status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social da ONU. 

Entre as Metas Globais das Nações Unidas para 2030, destaca-se o compromisso de reduzir pela metade as mortes e ferimentos no trânsito em todo o mundo.

Uma dessas ferramentas do iRAP é o Star Rating for Schools (SR4S), que avalia a segurança das vias no entorno escolar e atribui uma classificação de uma a cinco estrelas. 

Essa metodologia, empregada em 80 países e que já atingiu um universo de meio milhão de crianças e jovens, possibilita identificar riscos, orientar investimentos e priorizar intervenções, de forma a proteger milhões de estudantes em diferentes países. 

No Brasil, o Conviver nas Escolas será pioneiro na aplicação do SR4S em escala, garantindo diagnósticos técnicos e intervenções alinhadas às melhores práticas internacionais.

“Em todos os lugares onde o projeto foi implementado, houve mudanças significativas na vida dos alunos e das comunidades das quais fazem parte, especialmente em relação à segurança da infraestrutura viária e às velocidades seguras”, conclui Julio Urzua, diretor global de Projetos do iRAP.

 

