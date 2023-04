Iniciativa estimula ações de ESG em condomínios residenciais

Em tempos de modernidade onde a indústria imobiliária se torna cada vez mais inovadora e tecnológica, a Lello Condomínios, uma das maiores e mais reconhecidas empresas do setor vem investindo em um programa inédito no Brasil, o Programa de Agentes Locais de Inovação Condominial, projeto criado no ano de 2021 em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A ação tem objetivo de fortalecer a prática contínua de ações que visam trabalhar os desafios do convívio e os impactos ambientais nos condomínios, por meio da inovação.

Embora os novos condomínios já tragam novidades em suas instalações, baseadas na qualidade de vida, inclusão social e sustentabilidade, a Lello através deste programa inédito busca a identificação de novas tendências comportamentais nos condomínios e a implementação de projetos de inovação.

Reconhecendo a carência de pesquisas da população que mora em condomínios a Lello desenvolveu uma metodologia para apurar e analisar os novos hábitos de vida dos moradores, disponibilizando os resultados por meio de sites da internet, para condomínios e condôminos, demonstrando os resultados dos dados coletados, e trazendo considerações e recomendações das análises feitas pelas equipes dos seus Agentes de Inovação. Na pesquisa, é realizada uma série de perguntas que foram cuidadosamente escolhidas, para se compreender o perfil dos condomínios e as dores dos moradores, além das oportunidades de aprimoramento da vida em comum.

Filipe Cassapo, diretor do LelloLab, o laboratório de inovação da Lello, ressalta que o programa é um importante instrumento junto à comunidade, para que a sustentabilidade e a regeneração urbana possam ser aplicadas de maneira concreta e ativa, no dia-a-dia de todas as pessoas. “Com o nosso programa de agentes de inovação condominial, somos capazes de diminuir de forma significativa e concreta os impactos ambientais gerais do ato de morar, sendo em particular o consumo de água, o uso de energias renováveis, e destinação correta de resíduos sólidos. Assim desejamos alcançar o objetivo de tornar cada condomínio mais sustentável, e mudar a vida das pessoas para melhor, em cada local em que pudermos inovar”, disse o executivo.

Ao todo de junho de 2022 até março de 2023 mais de 50 condomínios foram contemplados com a ação atingindo uma população de 33.000 pessoas. Com base nas pesquisas realizadas, informações são utilizadas para o aprimoramento da gestão dos condomínios, e na melhoria da convivência da qualidade de vida das pessoas, com o alcance da sustentabilidade, e com enfoque na temática ESG - Environmental, Social and Governance (Governança ambiental, social e corporativa).

Com a criação desse processo inédito de aplicação de inovações nos condomínios, os agentes são treinados dentro dos eixos temáticos do projeto, para depois seguirem no diagnóstico nas unidades condominiais, com a aplicação das pesquisas e, posteriormente, as visitas programadas para implantação das melhorias propostas.

Para Angélica Arbex, diretora de marketing da Lello Condomínios, o projeto é uma escuta ativa voltada para a comunidade. “O programa dos Agentes de Inovação da Lello nada mais é que a escuta da comunidade em busca de melhorias para a vida comum nos condomínios aliando inovação, tecnologia e sustentabilidade”

