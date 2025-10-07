Iniciativa de bem-estar social apoiará pesquisadores com até 30 mil euros 

As propostas selecionadas receberão apoio por até 12 meses. (Anchalee Phanmaha/Getty Images)
Com investimento total de € 265 mil, iniciativa global da Fundación MAPFRE propõe o apoio a cientistas e pesquisadores com projetos vitais para o bem-estar social. Os projetos, que podem se inscrever até 20 de outubro, serão contemplados de acordo com duas frentes:
As propostas selecionadas receberão apoio por até 12 meses.
A iniciativa, Auxílio à Pesquisa Ignacio H. de Larramendi, abre inscrições para pesquisadores individuais ou equipes vinculadas, ou não, a universidades, centros de pesquisa, hospitais e empresas.
O regulamento completo, modelos de protocolo e instruções detalhadas sobre o processo de inscrição estão disponíveis no site oficial da Fundación MAPFRE.
Na edição de 2024, o programa reconheceu projetos de 12 pesquisadores, incluindo o da brasileira Cláudia D’Ipolitto de Oliveira Sciré.
O projeto dela analisou as barreiras de acesso a seguros pela população de baixa renda no Brasil.
“Por meio do nosso apoio, podemos transformar em realidade pesquisas que geram impacto na comunidade acadêmica e institucional”, conclui Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.