Bússola

Um conteúdo Bússola

Iniciativa de bem-estar social apoiará pesquisadores com até 30 mil euros 

Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, recebe inscrições até 20 de outubro para o Auxílio à Pesquisa Ignacio H. de Larramendi. A iniciativa global procura projetos nas áreas de saúde, seguros e previdência social

As propostas selecionadas receberão apoio por até 12 meses. (Anchalee Phanmaha/Getty Images)

As propostas selecionadas receberão apoio por até 12 meses. (Anchalee Phanmaha/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07h00.

Com investimento total de € 265 mil, iniciativa global da Fundación MAPFRE propõe o apoio a cientistas e pesquisadores com projetos vitais para o bem-estar social. Os projetos, que podem se inscrever até 20 de outubro, serão contemplados de acordo com duas frentes:

  • Saúde – auxílio de até € 30 mil por projeto,
  • Seguros e previdência social – auxílio de até € 15 mil por projeto.

As propostas selecionadas receberão apoio por até 12 meses.

Quem pode se inscrever?

A iniciativa, Auxílio à Pesquisa Ignacio H. de Larramendi, abre inscrições para pesquisadores individuais ou equipes vinculadas, ou não, a universidades, centros de pesquisa, hospitais e empresas.

O regulamento completo, modelos de protocolo e instruções detalhadas sobre o processo de inscrição estão disponíveis no site oficial da Fundación MAPFRE.

E, na área da saúde, quais podem ser as linhas temáticas do projeto?

  • Estratégias e educação para a mudança de hábitos: prevenção da obesidade, incentivo da atividade física e bem-estar emocional (incluindo o uso adequado de novas tecnologias); 
  • Educação em manobras de emergência para a população em geral;
  • Avaliação de danos corporais: avaliação das consequências de um evento (traumático ou acidental, negligência médica, agressão ou doença) sobre a saúde do indivíduo e seu impacto nas atividades essenciais da vida diária e outras atividades específicas de desenvolvimento pessoal (dano moral, perda de qualidade de vida); 
  • Gerenciamento de saúde: qualidade e segurança clínica;
  • Longevidade e influência do estilo de vida.

Em seguros e previdência social, os projetos podem abordar:

  • Seguros;
  • Gerenciamento de riscos: riscos emergentes; 
  • Novas tecnologias em seguros; 
  • Previdência Social: pensões, poupança, investimento, liquidação patrimonial e Economia sênior (economia da longevidade).

A Brasileira premiada na última edição

Na edição de 2024, o programa reconheceu projetos de 12 pesquisadores, incluindo o da brasileira Cláudia D’Ipolitto de Oliveira Sciré.

O projeto dela analisou as barreiras de acesso a seguros pela população de baixa renda no Brasil.

“Por meio do nosso apoio, podemos transformar em realidade pesquisas que geram impacto na comunidade acadêmica e institucional”, conclui Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Acompanhe tudo sobre:Pesquisa

Mais de Bússola

O gestor não sabe o que se passa nas cabeças dos times – não quando não pratica ‘mapeamento’

Mas afinal, como realmente acontece uma crise cibernética?

Com funil de vendas obsoleto, creators se tornam ponto de partida para a nova técnica: os ‘4S’

Opinião: Quando a criatividade vira prompt de IA, o resultado é mais do mesmo — literalmente

Mais na Exame

Ciência

Nobel de Física: trio vence prêmio por avanços importantes na física quântica

Casual

Nike apresenta designs inéditos de Virgil Abloh em exposição em Paris

Inteligência Artificial

Anthropic firma parceria com Deloitte e marca sua maior implantação empresarial de IA

Tecnologia

Vega OS: novo sistema da Amazon substitui Fire OS e rompe com Android