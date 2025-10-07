Iniciativa de bem-estar social apoiará pesquisadores com até 30 mil euros 

Com investimento total de € 265 mil, iniciativa global da Fundación MAPFRE propõe o apoio a cientistas e pesquisadores com projetos vitais para o bem-estar social. Os projetos, que podem se inscrever até 20 de outubro, serão contemplados de acordo com duas frentes:

Saúde – auxílio de até € 30 mil por projeto,

Seguros e previdência social – auxílio de até € 15 mil por projeto.

As propostas selecionadas receberão apoio por até 12 meses.

Quem pode se inscrever?

A iniciativa, Auxílio à Pesquisa Ignacio H. de Larramendi, abre inscrições para pesquisadores individuais ou equipes vinculadas, ou não, a universidades, centros de pesquisa, hospitais e empresas.

O regulamento completo, modelos de protocolo e instruções detalhadas sobre o processo de inscrição estão disponíveis no site oficial da Fundación MAPFRE.

E, na área da saúde, quais podem ser as linhas temáticas do projeto?

Estratégias e educação para a mudança de hábitos: prevenção da obesidade, incentivo da atividade física e bem-estar emocional (incluindo o uso adequado de novas tecnologias);

Educação em manobras de emergência para a população em geral;

Avaliação de danos corporais: avaliação das consequências de um evento (traumático ou acidental, negligência médica, agressão ou doença) sobre a saúde do indivíduo e seu impacto nas atividades essenciais da vida diária e outras atividades específicas de desenvolvimento pessoal (dano moral, perda de qualidade de vida);

Gerenciamento de saúde: qualidade e segurança clínica;

Longevidade e influência do estilo de vida.

Em seguros e previdência social, os projetos podem abordar:

Seguros ;

Gerenciamento de riscos: riscos emergentes;

Novas tecnologias em seguros;

Previdência Social: pensões, poupança, investimento, liquidação patrimonial e Economia sênior (economia da longevidade).

A Brasileira premiada na última edição

Na edição de 2024, o programa reconheceu projetos de 12 pesquisadores, incluindo o da brasileira Cláudia D’Ipolitto de Oliveira Sciré.

O projeto dela analisou as barreiras de acesso a seguros pela população de baixa renda no Brasil.

“Por meio do nosso apoio, podemos transformar em realidade pesquisas que geram impacto na comunidade acadêmica e institucional”, conclui Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.