Ines Hungerbühler: O real poder do cuidado integrado

Por Ines Hungerbühler*

A busca por uma vida equilibrada, que englobe tanto a saúde física quanto a saúde emocional, tem se tornado uma prioridade não só para as pessoas como também para as empresas, que nos últimos anos têm investido cada vez mais nessa questão. Um levantamento, recente, realizado pela BR Med, empresa de saúde corporativa, mostrou que questões de saúde mental são as principais causas de afastamento profissional, por exemplo.

Se há alguns anos a recomendação do mercado de trabalho para sermos bem-sucedidos sem abrir mão do bem-estar era separar a vida pessoal e profissional, hoje, entendemos que essa divisão não é possível. Nesse contexto, um recente estudo do Wellz, programa completo de saúde emocional do Gympass, realizado com colaboradores de uma empresa do segmento digital, revelou a impactante relação entre a prática de atividades físicas e o cuidado com a saúde mental com melhorias clínicas significativas. O resultado foi uma aceleração de quase 50% na melhoria na saúde mental e emocional desses colaboradores fisicamente ativos.

Qualidade de vida para os colaboradores

No Brasil, 18% dos trabalhadores sofrem da Síndrome de Burnout, sendo que a maioria da população afetada tem menos de 30 anos. É o que revelou uma pesquisa realizada em 2021 pela faculdade de medicina da Universidade de São Paulo (USP).

É importante destacar quanto os benefícios dos programas de bem-estar, que vão desde o estímulo de atividades físicas a sessões de terapia, são essenciais para priorizar a qualidade de vida dos colaboradores em um sentido amplo e holístico, baseado na definição de saúde como um bem-estar completo, não apenas como ausência de doenças. Uma boa saúde mental impacta positivamente o desempenho e a produtividade do indivíduo e também ajuda a atingir resultados positivos e sustentáveis para as companhias.

O estudo de resultados clínicos do Wellz com uma empresa do segmento digital demonstra bem os benefícios de integrar cuidados com a saúde emocional e atividades físicas. O levantamento identificou uma redução adicional de 48,2% nas pessoas que mostraram risco alto de ansiedade e 47,8% nas pessoas com risco alto de depressão. E o cuidado com a mente se mostrou um estímulo poderoso para a prática regular de atividades físicas, com o registro de 25% mais utilização do que no período anterior.

Na medida em que a busca por um estilo de vida saudável se expande, torna-se cada vez mais evidente que o cuidado com o corpo e a mente devem ser abordados de forma integrada. Empresas que investem nessa abordagem holística podem colher benefícios significativos, promovendo uma cultura de bem-estar e apoiando o crescimento saudável e sustentável de suas equipes. Já os ganhos são muitos para os colaboradores, principalmente de qualidade de vida e saúde, intangíveis que beneficiam para além do dia a dia no trabalho. Bem-estar para os colaboradores não é mais opcional, é fundamental.

*Ines Hungerbühler é líder do time clínico do Wellz by Gympass, maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo

