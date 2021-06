Incentivo do Carrefour ao empreendedorismo negro encerra inscrição hoje

O Carrefour já recebeu inscrições de 751 organizações interessadas em incentivos de até 65.000 reais para promoção de equidade racial ou empreendedorismo negro. O prazo para participação termina hoje, 30 de junho.

No total, serão investidos 2 milhões de reais pelo Carrefour em 40 organizações, parte dos compromissos firmados pela companhia para combate ao racismo.

As organizações estarão divididas em três categorias: educação para o combate ao racismo, aceleração empreendedora e reforço institucional.

As inscrições ainda podem acontecer pelo portal, que também apresenta todas as iniciativas do Carrefour contra o racismo.

