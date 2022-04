Imobiliária lança livro gratuito que revela Santos por meio de 99 prédios

A Refúgios Urbanos, imobiliária feita por amantes da arquitetura, acaba de anunciar o lançamento do livro 99 Predinhos de Santos, que acontece hoje, 15, a partir das 17h, no Edifício Casarão — avenida Doutor Epitácio Pessoa, 737, Ponta da Praia, Santos. A obra traz 99 achados arquitetônicos da cidade de Santos em um único lugar para os amantes não somente da arquitetura, mas dos predinhos e para todos que encontram beleza nas ruas da cidade.

Disponível nas versões física e digital, a publicação revela o olhar de quem se especializou (e se apaixonou) pelas ruas de Santos, a partir da atividade de consultor de imóveis na região. Entre os bairros mencionados estão Ponta da Praia, Embaré, Boqueirão, Gonzaga, Marapé e Pompeia.

São predinhos da década de 40 a 90, cada um com suas características e particularidades como o edifício Casarão, da rua Governador Pedro de Toledo, construído em 1957 e que mais parece uma casinha com suas varandas amplas e as portas balcão de madeira, o edifício Art Decó, da rua Cidade de Santos, de 1961 e como o próprio nome sugere traz referências do movimento europeu com uso de linhas retas e de formas geométricas no design e o edifício Asturias, de 1974, localizado na Arabutan, mesmo com apenas três andares, se assemelha com os prédios das grandes cidades, com garagens e terreno abarcando quase que todo o quarteirão.

“Santos faz parte da vida de todos os paulistanos de uma maneira ou de outra, é difícil encontrar quem não tenha uma lembrança ou memória da cidade. E os predinhos contam muito bem esta história”, declara Mariana Valente, consultora imobiliária da região pela Refúgios Urbanos.

Além de Mariana, a realização e edição é da própria Refúgios Urbanos, com projeto gráfico de Bruno Figueiroa, fotografias de Rafael Rafael D’Andrea e patrocínio de Revo Manufactory, restaurante que é um dos principais locais de experiências gastronômicas da cidade, localizado na Ponta da Praia.

Os interessados na versão impressa do livro, poderão retirar no próprio dia do lançamento gratuitamente. Será distribuída uma publicação por pessoa até o final do seu estoque.

“Impossível pensar em Santos sem os seus predinhos baixos que deixam a cidade mais humana e gentil. Com o 99 Predinhos de Santos, separamos não somente os mais bonitos, mas os mais charmosos e característicos da cidade”, declara Matteo Gavazzi, sócio fundador da Refúgios Urbanos.

