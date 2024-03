“iFood de imóveis” facilita procura de investidores e futuros moradores

Com o iFood, escolher o que comer é mais fácil. Basta colocar suas preferências nos filtros do aplicativo e uma variedade de opções se apresenta para você. Agora imagina ter essa facilidade na busca por imóveis à venda?

Essa é a proposta do Apê Perfeito, portal lançado pela Tegra Incorporadora. A plataforma, voltada tanto para investidores quanto futuros moradores, se propõe a criar um sistema de “match perfeito”, que facilite a árdua tarefa de procurar pelo imóvel ideal.

Em 2023 essa abordagem rendeu um total de vendas brutas de R$ 1,49 bilhão, crescimento de 11% em relação a 2022.

A receita operacional líquida da incorporadora foi de R$ 1,269 bilhão.

Atualmente há 40 empreendimentos de médio e alto padrão em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Niterói. Todos estão disponíveis na plataforma, que filtra as opções de acordo com as respostas a um questionário com dois caminhos distintos.

“A personalização é um fator único. O Apê Perfeito tem justamente como principal diferencial o questionário de 15 passos, que analisa o que o usuário está procurando em termos de produto, desejos e localização, facilitando o atendimento pessoal posterior”, detalha Thiago Castro, diretor de negócios da Tegra Incorporadora.

15 passos para o apê perfeito

No processo, a empresa investiu em fluxo e experiência. Guiado pela Clara, atendente virtual da marca, o usuário responde um questionário de 15 passos.

A primeira pergunta trata exatamente da intenção de compra: o imóvel desejado é para morar ou para investir? A partir da resposta, um novo conjunto de questões, já customizado, é oferecido, dando continuidade à experiência de direcionamento.

Após as 15 etapas, basta que o usuário informe seus dados de contato para receber uma lista de empreendimentos adequados aos seus desejos. Um consultor de vendas é acionado em seguida para dar informações sobre os produtos de forma detalhada.

Para quem quer morar

Quem pretende viver no imóvel recebe perguntas com prioridade para as demandas cotidianas.

Quais os parâmetros de localização e de valor do apartamento?

O usuário pretende morar sozinho ou em família?

Ele tem filhos ou pets?

Tem urgência em mudar?

Alguns aspectos de bem-estar são também identificados, como o cômodo preferido da pessoa na unidade, os hábitos domiciliares no fim do dia e a percepção sobre as plantas dentro de casa.

Para quem quer investir

Na trilha de perguntas para os investidores, os usuários podem detalhar a localidade desejada, o perfil de ocupação das regiões e as características mais valorizadas nas unidades de interesse.

Eles também podem classificar a importância de parâmetros como:

Bairro;

Proximidade da unidade em relação ao metrô;

Valor do metro quadrado do apartamento;

Reputação da Incorporadora ;

Serviços de condomínio.

Para refinar a busca, o investidor também informa qual é o estágio do imóvel para aquela compra – desde um futuro lançamento até uma unidade pronta para morar.

E essa personalização toda dá certo?

No último trimestre do ano passado, a empresa alcançou a marca de R$ 611 milhões em vendas brutas, o melhor desempenho para o último trimestre do ano desde 2020.

Ao que tudo indica, o jeito “menu personalizado” de vender imóveis é eficiente, e consegue matar a fome de quem não come nem compra qualquer coisa.

O diferencial da personalização tem grande potencial para manter o ritmo de crescimento da incorporadora.

