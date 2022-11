Ícone do futebol, Paulo Cézar Lima recebe prêmio da Câmara França-Brasil

O ícone do futebol Paulo Cézar Lima foi o laureado da 22ª edição do Prêmio Personalidade da Câmara de Comércio França-Brasil no Rio de Janeiro (CCIFB-RJ), realizada na última quinta-feira, 17 de novembro. Em ano de Copa do Mundo, o evento – que homenageia brasileiros e franceses por contribuírem com a cooperação e o fortalecimento dos laços entre os dois países – celebrou a amizade franco-brasileira por meio de um esporte considerado símbolo da união de pessoas e culturas.

A premiação reuniu autoridades, membros do serviço diplomático francês, executivos e parceiros da rede França-Brasil. O cônsul-geral da França no Rio de Janeiro, Gérard Maréchal, abriu a cerimônia institucional da noite. Na sequência, o presidente da Câmara de Comércio França-Brasil, Patrick Sabatier, destacou a trajetória de Paulo Cézar, que marcou a história do futebol nos dois países.

“Paulo Cézar simboliza o futebol como força de expressão cultural. Esta homenagem destaca o retrato de uma geração que marcou o futebol. Nosso homenageado participou da construção do imaginário brasileiro que conquistou um lugar especial para os franceses, indo além do futebol champanhe e representando também o Rio, a cidade maravilhosa, e um Brasil de sonho, conquistas e garra”, destacou o presidente da CCIFB-RJ.

Com um percurso pioneiro no Brasil e na França, o laureado é referência por jogar duas Copas do Mundo e conquistar o tricampeonato ao lado do histórico elenco da Copa de 70. Além disso, foi um dos primeiros brasileiros e 1º campeão mundial a ser contratado por um clube francês, o Olympique de Marseille

Ao receber o prêmio, Paulo Cézar lembrou do início de sua carreira e declarou emocionado: “A minha afinidade com a França começou em 1974. Eu já tinha sido campeão da Copa de 70 e estávamos na Alemanha, na concentração para a Copa de 74, quando recebi o convite para jogar no Olympique de Marseille. Hoje, com 73 anos, depois de uma longa trajetória, esta homenagem me emociona. Agradeço ao meu irmão e ao meu pai pelo incentivo recebido. É emocionante pensar na minha história até aqui. Do garoto que saiu de uma comunidade do Rio de Janeiro e que conseguiu evoluir com o seu talento.”

A homenagem da CCFB-RJ corrobora com a condecoração feita em 2016 pelo presidente da França na época, François Hollande, por meio da medalha de Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra, em reconhecimento a carreira e atuação de Paulo Cézar para além dos gramados, uma referência às suas contribuições na luta contra o racismo no esporte.

