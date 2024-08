IA, dados e CX: 5 dicas para entender os 3 pilares fundamentais para o futuro da mídia digital

Por Arenusa Goulart*

O futuro da mídia digital está sendo moldado por três pilares essenciais: inteligência artificial (IA), uso estratégico de dados e foco na experiência do cliente (CX). Esses elementos não são apenas tendências passageiras, mas os alicerces sobre os quais se construirá a nova era da comunicação.

A meu ver, esses três pilares são essenciais para qualquer organização de mídia que deseja mais que sobreviver, mas prosperar em um ambiente digital em rápida evolução. A IA oferece automação e insights; os dados fornecem a base para decisões informadas; e a CX garante que o público tenha uma experiência envolvente e personalizada.

Inteligência Artificial (IA)

A importância da IA reside em sua capacidade de automatizar tarefas repetitivas, liberando tempo para os jornalistas se concentrarem em aspectos criativos e estratégicos do seu trabalho. Por exemplo, a Associated Press (AP) usa IA para gerar automaticamente relatórios de resultados financeiros, permitindo que seus jornalistas se concentrem em reportagens mais aprofundadas.



Ferramentas de IA também são essenciais na análise de grandes volumes de dados para fornecer insights precisos sobre o comportamento do público. O Washington Post utiliza o Heliograf, um robô de notícias que gera artigos automatizados com base em dados de eventos, otimizando a produção de conteúdo. Além disso, plataformas como Netflix e Spotify empregam IA para personalizar recomendações de conteúdo, melhorar a experiência do usuário e aumentar o engajamento.

Uso estratégico de dados:

O uso estratégico de dados envolve a coleta, análise e aplicação de dados para tomar decisões informadas e melhorar operações. Com a transição para um ecossistema digital mais privado, impulsionada por iniciativas como o Privacy Sandbox do Google, a capacidade de coletar e utilizar dados proprietários tornou-se essencial. Essa mudança exige que as empresas adotem novas estratégias para equilibrar a privacidade do usuário com a personalização e eficiência na publicidade. Ferramentas como o News Consumer Insights (NCI) do Google ajudam os publishers a obter uma visão detalhada de seus clientes, permitindo ajustes importantes na estratégia de conteúdo.



O fato é que a análise de dados é fundamental para entender melhor o comportamento do consumidor. O New York Times, por exemplo, utiliza dados para ajustar sua estratégia de conteúdo e melhorar o engajamento do leitor. Dados precisos e bem analisados permitem decisões estratégicas mais informadas, desde a criação de conteúdo até estratégias de monetização.

Experiência do cliente (CX):

A experiência do cliente refere-se a todas as interações que um cliente tem com uma empresa, desde a descoberta inicial até a fidelização contínua. Uma boa CX mantém os usuários engajados e leais. É o caso do TikTok, que revolucionou a experiência do usuário com seu algoritmo de recomendação altamente eficaz, resultando em maior tempo de uso e engajamento.

A demanda por vídeos curtos, com duração de até 2 minutos, cresceu significativamente, com plataformas como YouTube Shorts competindo fortemente nesse espaço. No entanto, dados recentes da Tubular revelam que vídeos de média duração, entre 5 e 10 minutos, no TikTok conquistaram uma média de 1,2 milhão de visualizações por vídeo em 2023. Isso indica uma mudança nas preferências dos consumidores, que buscam conteúdos mais aprofundados e informativos, além dos vídeos curtos.

Os três pilares são complementares

Acredito que esses três pilares não devam operar isoladamente; eles se complementam de várias maneiras. A IA utiliza dados para aprender e tomar decisões mais informadas, enquanto a análise de dados se beneficia das capacidades da ferramenta para identificar padrões complexos. Assim, dados bem analisados ajudam a criar uma experiência do cliente mais personalizada e relevante, além de melhorar a satisfação e o engajamento.

Portanto, a integração eficaz da IA, do uso estratégico de dados e do foco na experiência do cliente não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade para o sucesso contínuo na era digital. As empresas que adotarem esses pilares estarão bem posicionadas para liderar a inovação digital, proporcionar experiências superiores aos seus públicos e garantir sua relevância futura.

Como aplicar os conceitos na prática?

Então, como você pode aplicar esses conceitos na prática e garantir que sua organização esteja preparada para o futuro da mídia digital?

1. Invista em IA:

Identifique áreas onde a IA pode automatizar tarefas repetitivas e fornecer insights valiosos. Ferramentas de automação, podem liberar tempo para que sua equipe se concentre em trabalho mais estratégico e criativo.

2. Desenvolva competências em dados:

Adote ferramentas para a coleta e análise de dados proprietários e treine sua equipe para utilizá-las de maneira eficaz.

3. Foque na experiência do cliente:

Mapeie a jornada do cliente e busque melhorar cada ponto de contato. Conheça profundamente seu público, vá além dos dados demográficos e entenda suas motivações e necessidades.

4. Promova a colaboração:

Incentive a integração entre as equipes de IA, dados e CX para garantir os esforços que realmente impulsionam a transformação digital.

5. Monitore e ajuste:

Acompanhe regularmente as métricas e esteja disposto a ajustar suas estratégias com base nos insights obtidos. Flexibilidade e capacidade de adaptação são essenciais para se manter competitivo.

Enfrentar o futuro da mídia digital exige mais do que apenas adaptação; requer uma visão estratégica e uma execução rápida e eficaz. Ao implementar esses pilares, você estará preparado para liderar a inovação digital e garantir que sua organização se mantenha relevante e bem-sucedida no cenário dinâmico da mídia digital.

*Arenusa Goulart é gerente de marketing do Sistema Verdes Mares, conglomerado de mídia no Nordeste, formado pela TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri, jornal Diário do Nordeste, TV Diário, Rádio Verdes Mares, FM 93, Recife FM, Rádio Tamoio, Portal Verdes Mares e G1 Ceará.

