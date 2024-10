Huawei premia Petrobras por iniciativa no ‘CPF’ dos dispositivos eletrônicos

Até 2025 o número de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) vai crescer em 90%, chegando a 27 bilhões no mundo todo, segundo a Juniper Research. Todos esses celulares, Alexas e ferramentas corporativas vão precisar de uma forma de identificação na rede.

É aí que entra a tecnologia IPv6. Do inglês “Internet Protocol Version 6”, ela representa a próxima fase na aplicação do IP, protocolo que permite que os dispositivos sejam reconhecidos.

É como um CPF das máquinas – falando em comparação simples.

“A criação do IPv6 (Internet Protocol Version 6) foi a resposta das instituições de padronização multilaterais para atender às novas demandas por conectividade, o aumento exponencial no número de dispositivos conectados e o surgimento de tecnologias como a Internet das Coisas (IoT), a inteligência artificial e o cloud computing”, explica Carlos Roseiro, diretor de ICT Marketing da Huawei.

A multinacional de infraestrutura para Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) acaba de premiar a Petrobras por seus avanços no IPv6.

Setor de óleo e gás depende do protocolo

O Prêmio Melhores Iniciativas de Desenvolvimento do IPv6 Enhanced no Brasil foi entregue, em destaque, à Petrobras pelo pioneirismo na implementação da tecnologia IPv6.

A companhia ressalta o desenvolvimento no protocolo Segment Routing v6 (SRv6) .

A premiação contou com as presenças de executivos das empresas premiadas, da Anatel e da Huawei.

Para a representante da Petrobras, Suellen Toledo da Matta, o setor de óleo e gás, de forma geral, entende que a adoção do IPV6 garante maior segurança, baixa latência e operação simplificada.

“O IPv6 e o IPv6 Enhanced oferecem suporte a acesso massivo, interligação entre domínios e alcance de ponta a ponta, auxiliando na implementação de operações focadas em IoT e automação. A combinação de IPv6 e SRv6 estabelece novas bases de rede, serviços inteligentes, automação e segurança, contribuindo para a jornada de transformação digital do setor”, conclui a executiva.

IPv6 é chave para implantação das tecnologias 5G

Atualmente, o Brasil ocupa o 13º lugar em adoção do IPv6 em todo o mundo, sendo o 3º na América Latina, atrás do Uruguai e do México.

A taxa de adesão brasileira atual está perto de 50%.

Para o Artur Coimbra, conselheiro da Anatel, o IPv6, especialmente o SRv6, é uma infraestrutura essencial.

“Faz parte da estratégia da Anatel que a utilização do padrão seja ampliada em todo o país. Apesar dos esforços do ecossistema de telecomunicações como um todo, ainda percebemos uma demora na adoção do novo padrão. Isso pode gerar atrasos na implantação de serviços que têm como base as tecnologias 5G”, explicou.

